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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti! Ultrasonda 35 yıldır taşlanmış cenin fark edildi

28.12.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cezayir’de yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 73 yaşındaki kadının karnında 35 yıldır duran ve artık taşlaşan bir cenin fark edildi. Ultrasonda cenini gören doktorlar yetkililere haber verdi. 35 yıldır ceninle yaşayan kadın acil bir şekilde ameliyata alındı.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti! Ultrasonda 35 yıldır taşlanmış cenin fark edildi

Cezayir’de yaşayan 73 yaşındaki bir kadın uzun süredir şiddetli karın ağrısı şikayetiyle yaşıyordu. Karın ağrısı için kullandığı tedavi ve ilaçlar etkili olmayan kadın çareyi doktora gitmekte buldu. İsmi açıklanmayan kadın doktora muayene olduktan sonra hayatının en büyük şokunu yaşadı. Kadının 35 yıldır karnında ölü bir ceninle yaşadığı ortaya çıktı.

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BEBEK 7 AYLIKKEN ÖLDÜ

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73 yaşındaki kadının ultrason görüntüsüne bakmak isteyen Amerikalı doktor Kim Garsci, meslek hayatı boyunca görebileceği en ilginç vakalardan birine tanıklık etti. Kadının karnında kilolarca ağırlığında taşlamış bir cenin olduğunu anlayan doktor acilen ameliyata alınması gerektiğini söyledi.

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Doktor Garcsi, bebeğin anne karnında 7 aylıkken öldüğünü ve cerrahi müdahale yapılmadığını belirtti. Amerikalı doktor Kim Garcsi, bu tür vakalarda bebeğin kan alamadığı için zamanla kireçlendiğini ve taş haline geldiğini söyledi. Cenin etrafında oluşan kireç dokusunun annenin enfeksiyon kapmasını önlediğini anlatan doktor, anne ile bebeğin uzun yıllar boyunca beraber yaşabilmesinin nedeni olarak oluşan kireçlenmeyi gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir
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