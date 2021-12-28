Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti! Ultrasonda 35 yıldır taşlanmış cenin fark edildi

Cezayir’de yaşayan 73 yaşındaki bir kadın uzun süredir şiddetli karın ağrısı şikayetiyle yaşıyordu. Karın ağrısı için kullandığı tedavi ve ilaçlar etkili olmayan kadın çareyi doktora gitmekte buldu. İsmi açıklanmayan kadın doktora muayene olduktan sonra hayatının en büyük şokunu yaşadı. Kadının 35 yıldır karnında ölü bir ceninle yaşadığı ortaya çıktı.

BEBEK 7 AYLIKKEN ÖLDÜ

73 yaşındaki kadının ultrason görüntüsüne bakmak isteyen Amerikalı doktor Kim Garsci, meslek hayatı boyunca görebileceği en ilginç vakalardan birine tanıklık etti. Kadının karnında kilolarca ağırlığında taşlamış bir cenin olduğunu anlayan doktor acilen ameliyata alınması gerektiğini söyledi.

Doktor Garcsi, bebeğin anne karnında 7 aylıkken öldüğünü ve cerrahi müdahale yapılmadığını belirtti. Amerikalı doktor Kim Garcsi, bu tür vakalarda bebeğin kan alamadığı için zamanla kireçlendiğini ve taş haline geldiğini söyledi. Cenin etrafında oluşan kireç dokusunun annenin enfeksiyon kapmasını önlediğini anlatan doktor, anne ile bebeğin uzun yıllar boyunca beraber yaşabilmesinin nedeni olarak oluşan kireçlenmeyi gösterdi.



