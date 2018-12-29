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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, safra kesesinden 200 taş çıkarıldı

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YAŞAM  | 29.12.2018 14:26 | Son Güncelleme

Erzincan'da, karın ağrısı şikayeti hastaneye başvuran Zeynep Çadırkaya'nın (21) safra kesesinden 200 taş çıkarıldı.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, safra kesesinden 200 taş çıkarıldı

Erzincan'da yaşayan evli ve bir çocuk annesi Zeynep Çadırkaya yaklaşık 5 aydır karın ağrısı şikayeti yaşıyordu.

Dün Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bu şikayetle başvuran genç kadının, yapılan ultrason taraması ve tahlillerinin ardından safra kesesinde taş olduğu tespit edildi. Yapılan tetkiklerin ardından hastaneye yatırılan Çadırkaya sabah saatlerinde ameliyata alındı.

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SAFRA KESESİNDEN ÇIKARILDI

Hastane Başhekimi Genel Cerrah Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen tarafından yapılan operasyonda genç kadının safra kesesi alınırken, 200 taş olduğu tespit edildi.

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DOKTORLARDA ŞAŞIRDI

Hastanenin Başhekimi Dr. Çimen, genellikle bu tür şikayetlerde safrada 2 ya da 3 tane kadar taş olduğunu ancak bu kez taşların sayısının kendilerini şaşırttığını ifade etti.

Dr. Çimen meslek hayatında ikinci kez bu kadar çok safra kesesi taşı ile karşılaştığını belirterek, "Safra kesesini dışarı aldıktan sonra taşları merak ettik, 200'e yakın taş olduğunu gördük. Çok sık karşılaştığımız bir vaka değil, bizde şaşırdık bu kadar çok taş çıkmasına. Şu an hastamızın durumu gayet iyi" dedi.

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'BU KADARINI BEN DE BEKLEMİYORDUM'

Kendisine safra kesesinde taş olduğunu söylenince, sayısının bu kadar çok olacağını tahmin etmediğini söyleyen Zeynep Çadırkaya ise "Ultrasonda çok sayıda taş var denmişti ama bu kadarını bende beklemiyordum" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
safra kesesi zeynep çadırkaya Erzincan

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