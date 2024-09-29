Karısını mutlu etmek istedi çiçek alıp geldi ancak eklediği tepkiyi alamadı... Baba ev halkının alay konusu oldu!

Yaşlı bir adam eve eli boş gitmek istemedi, karısına sürpriz yaptı. Karısına çiçek yerine fesleğen aldığını görev ev halkı yaşlı adamla dalga geçti.

"TAVUK ALSAYDIN"

Kapıdan giren kocasının elindeki paketi açan kadın, kocasının hediyesini beğenmeyince "Getire getire bunu mu getirdin. Bunu alacağına tavuk alsaydın, çocuklara yemek yapardım" dedi.

Yaşlı adamın sürprizini beğenmeyen aile üyeleri dakikalarca güldü. Bu durum sosyal medyada viral oldu. Sosyal medya uygulaması X'te paylaşılan videonun altına yorum yağdı.

İşte o yorumlardan bazıları: