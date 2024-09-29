Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Karısını mutlu etmek istedi çiçek alıp geldi ancak eklediği tepkiyi alamadı... Baba ev halkının alay konusu oldu!

Karısını mutlu etmek istedi çiçek alıp geldi ancak eklediği tepkiyi alamadı... Baba ev halkının alay konusu oldu!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.09.2024 10:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu. Bir adam eve gelirken karısını mutlu etmek için sürpriz yapmak istedi, çiçek aldı. Sürprizi gören ev halkı kahkahalara boğuldu. yaşlı adamın aldığı Fesleğen beğenilmedi.

Karısını mutlu etmek istedi çiçek alıp geldi ancak eklediği tepkiyi alamadı... Baba ev halkının alay konusu oldu!

Yaşlı bir adam eve eli boş gitmek istemedi, karısına sürpriz yaptı. Karısına çiçek yerine fesleğen aldığını görev ev halkı yaşlı adamla dalga geçti.

"TAVUK ALSAYDIN"

Kapıdan giren kocasının elindeki paketi açan kadın, kocasının hediyesini beğenmeyince "Getire getire bunu mu getirdin. Bunu alacağına tavuk alsaydın, çocuklara yemek yapardım" dedi.

Yaşlı adamın sürprizini beğenmeyen aile üyeleri dakikalarca güldü. Bu durum sosyal medyada viral oldu. Sosyal medya uygulaması X'te paylaşılan videonun altına yorum yağdı.

İşte o yorumlardan bazıları:

Ekran görüntüsü 2024-09-29 094205

Ekran görüntüsü 2024-09-29 094227

Ekran görüntüsü 2024-09-29 094333

Ekran görüntüsü 2024-09-29 101347

Ekran görüntüsü 2024-09-29 094346

Ekran görüntüsü 2024-09-29 094408

Ekran görüntüsü 2024-09-29 094456

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
hediye çiçek sürpriz
En Çok Okunan Trend Haberler
'Mesaj mı veriyordu?' Salim'le ilgili o gözlemini anlattı 'Hiç indirmedi'

'Mesaj mı veriyordu?' Salim'le ilgili o gözlemini anlattı 'Hiç indirmedi'

Bu kez Güneydoğu değil! Aşiret düğününde gelini altına damadı paraya boğdular: Valize bile sığmadı

Bu kez Güneydoğu değil! Aşiret düğününde gelini altına damadı paraya boğdular: Valize bile sığmadı

Gökten üzerlerine dışkı yağdı! Ortalık savaş alanına döndü

Gökten üzerlerine dışkı yağdı! Ortalık savaş alanına döndü

Sokaktakiler gördü! Ofisteki cinsel ilişki anları anbean camdan yansıdı

Sokaktakiler gördü! Ofisteki cinsel ilişki anları anbean camdan yansıdı

"Kız kaçırma" meselesinden köy birbirine girdi! Taşlı, sopalı kavga kamerada

"Kız kaçırma" meselesinden köy birbirine girdi! Taşlı, sopalı kavga kamerada

Kimse bakmaya bile cesaret edemedi... "İlk başta tereddüt ettim"

Kimse bakmaya bile cesaret edemedi... "İlk başta tereddüt ettim"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.