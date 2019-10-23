Karısını saatlerce rehin aldı, açıklaması 'pes' dedirtti

Mersin 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Ali A., eşi Nurcan A. ile çocukları, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi de müdahil oldu. Tutuklu yargılanan Ali A., olay günü eşinin kendisine terlikle vurduğunu iddia ederek, "Bana kötü sözler söyledi. Bende tahrik olunca tartışma yaşandı ve karım balkona kaçıp, bağırmaya başladı. Bunun üzerine polisler geldi ve müdahalede bulunmaya çalıştı. Bulunduğumuz bölgeye doğru biber gazı sıktılar ve evin için girmeye çalıştılar. Bende polislerden korktuğum için eşimi rehin aldım. Bıçağı karımın boynuna değil biraz altına tuttum. Pişmanım. Amacım eşime zarar vermek değildi" dedi.

"ÇOCUKLARIMIN ANNESİZ KALMASINI İSTEMİYORUM"



Eşi Nurcan A.'da ölümden korkmadığını belirterek, "Emine Bulut gibi çocuklarımın gözü önünde ölmek istemiyorum. Lütfen sesime kulak verin. Çocuklarımın annesiz kalmasını istemiyorum. Bu adaletsizliğe bir dur deyin artık. Şahıstan şikayetçiyim ve gerekli cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.