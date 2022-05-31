Karısının kendisini aldattığını düşünen adam korkuç bir planla intikam aldı! Kafasını kesip bir çuvala koydu

27 yaşındaki Phuong Ratha, 23 yaşındaki eşi Ly Srey Nouch ve bir yaşındaki oğulları ile Kamboçya'nın Phnom Penh kentinde kiralık bir odaya taşındı. Evliliklerinde çatırdamalar olduğundan söz eden koca, karısının başka erkeklerle görüşerek kendisini aldattığını iddia etti. Yaşanan bir tartışma sırasında öfke nöbeti geçirdiğini belirten Ratha, karısının kafasını bir satırla kestiğini ve ardından kafasını boş bir çuvala koyarak olay yerinden uzaklaştığını itiraf etti.

KOMŞUSU BULDU

Çiftin 48 yaşındaki komşusu Phan Sreypet, yaşanan tartışmada ikilinin seslerinin çok yükseldiğini ifade ederek evlerini kontrol ettiğini belirtti. Nouch’un cansız bedenini parçalanmış halde evin içinde gören komşu polise haber verdi. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesinden sonra yapılan araştırmalarda kadının kafası, evlerine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Takeo eyaletinde boş bir araziye gömülmüş halde bulundu.

Kamboçya polis karakolunun raporuna göre, Ratha ifadesinde, "Kıskandım çünkü karımın farklı davrandığını hissettim. Onu öldürmeden önce dövmedim. Boğazını kesmek için beyaz bir bıçak kullandım. Çünkü beni aldatıyordu” dedi.



