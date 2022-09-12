MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kariyeri boyunca hayaliymiş! Bella Hadid'in sütyensiz pozları olay oldu

Kariyeri boyunca hayaliymiş! Bella Hadid'in sütyensiz pozları olay oldu

12.09.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelindeki büyük moda evleriyle çalışan 25 yaşındaki manken Bella Hadid tüm kariyeri boyunca hayali olan şeyi gerçekleştirdi. i_D için poz veren Bella Hadid oldukça cesurdu. Sütyensiz pozlarını paylaşan model yine sosyal medyada gündem oldu.

Kariyeri boyunca hayaliymiş! Bella Hadid'in sütyensiz pozları olay oldu

Dünyanın en çok aranan modelleri arasında yer alan Bella Hadid sosyal medyayı salladı.

Filistinli müteahhit Muhammed Hadid ve Hollandalı manken Yolanda Hadid’in kızı olan Bella Hadid dergi için cüretkar pozlar verdi.

"Tüm kariyerim boyunca I_D'nin kapağında yer alma hayalim vardı" diyen Bella hayalini gerçekleştirdi.

4

Dergi için verdiği pek çok pozu paylaşan Bella Hadid sütyensiz halleriyle dikkat çekti. Cesur modelin pozları hayranlarını da mest etti.

1

Bella Hadid, daha önce, şiddetli depresyon ve kaygı bozukluğu ile mücadele ettiğinden bahsetmişti.

3.

"Sosyal medya gerçek değil. Zorluk çeken herkes lütfen bunu unutmasın. Bazen tek duymanız gereken yalnız olmadığınızdır" diyerek kendi gibi hissedenlere de telkinde bulunmuştu.

2


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kilolarıyla başı dertteydi! 11 kilo vermişKilolarıyla başı dertteydi! 11 kilo vermiş
'Külot' yorumuna tepki! Babası hatırlatılınca...'Külot' yorumuna tepki! Babası hatırlatılınca...
Tarkan'ın İzmir konserinde olay! Güvenlik müdahale etti! İzmir Marşı yarım kalınca Megastar bakın ne yaptıTarkan'ın İzmir konserinde olay! Güvenlik müdahale etti! İzmir Marşı yarım kalınca Megastar bakın ne yaptı
Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid Model moda yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobil fiyatları için umutla her gece Resmi Gazete’ye bakıyorlar! ‘ÖTV matrah güncellemesi...’

Otomobil fiyatları için umutla her gece Resmi Gazete’ye bakıyorlar! ‘ÖTV matrah güncellemesi...’

İki kişinin dikkati olayı ortaya çıkardı! Duyan koştu

İki kişinin dikkati olayı ortaya çıkardı! Duyan koştu

Ronaldo'nun paylaşımı ortalığı yıktı! Hayranları öfke kusuyor...

Ronaldo'nun paylaşımı ortalığı yıktı! Hayranları öfke kusuyor...

Samsun'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuk tabancayla kendini vurdu...

Samsun'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuk tabancayla kendini vurdu...

Ne yaptın Kerem Aktürkoğlu! Maçın henüz 52. saniyesinde inanılması güç vuruş...

Ne yaptın Kerem Aktürkoğlu! Maçın henüz 52. saniyesinde inanılması güç vuruş...

Galatasaray'da Sergio Oliveira direkleri kırıyordu!

Galatasaray'da Sergio Oliveira direkleri kırıyordu!

İlginizi Çekebilir

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Tüm dünyanın gözü İngiltere'deydi! Resmen kral ilan edildi

Tüm dünyanın gözü İngiltere'deydi! Resmen kral ilan edildi

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.