Kariyeri boyunca hayaliymiş! Bella Hadid'in sütyensiz pozları olay oldu

Dünyanın en çok aranan modelleri arasında yer alan Bella Hadid sosyal medyayı salladı.

Filistinli müteahhit Muhammed Hadid ve Hollandalı manken Yolanda Hadid’in kızı olan Bella Hadid dergi için cüretkar pozlar verdi.

"Tüm kariyerim boyunca I_D'nin kapağında yer alma hayalim vardı" diyen Bella hayalini gerçekleştirdi.

Dergi için verdiği pek çok pozu paylaşan Bella Hadid sütyensiz halleriyle dikkat çekti. Cesur modelin pozları hayranlarını da mest etti.

Bella Hadid, daha önce, şiddetli depresyon ve kaygı bozukluğu ile mücadele ettiğinden bahsetmişti.

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"Sosyal medya gerçek değil. Zorluk çeken herkes lütfen bunu unutmasın. Bazen tek duymanız gereken yalnız olmadığınızdır" diyerek kendi gibi hissedenlere de telkinde bulunmuştu.



