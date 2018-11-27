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Karla kaplı dağda çengel boynuzlu dağ keçisinin drone ile imtihanı böyle görüntülendi

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
İLGİNÇ HABERLER  | 27.11.2018 14:32 | Son Güncelleme

Erzurum’da karla kaplı dağın yamaçlarında yalnız başına dolaşan çengel boynuzlu dağ keçisi drone ile görüntülendi. Drone gören çengel boynuzlu dağ keçisi şaşkınlık içerisinde bir aşağı bir yukarı kaçtı.

Doğa Koruma Milli Parklar Erzurum Şubesi ekiplerince İspir ilçesinde bulunan Verçenik Dağı'nda çengel boynuzlu dağ keçisi envanter çalışması yapıldı. Yaban hayatı geliştirme sahasında karla kaplı dağın yamacında tek başına dolaşan çengel boynuzlu dağ keçisi, Doğa Koruma Milli Parklar Erzurum Şubesi Teknikeri M. Mustafa Topaloğlu tarafından drone ile takibe alınarak görüntülendi.

Havadaki drone'u gören çengel boynuzlu dağ keçisi şaşkınlık içerisinde aşağı yukarı kaçıştı, bazen de olduğu yerde sabit durarak adeta poz verdi. Çengel boynuzlu dağ keçisinin drone ile yaptığı hareketler ilginç görüntü oluşturdu (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum dağ keçisi drone

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