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  4. Karnını gerdirmişti! Esra Erol'daki Yazgül, şimdi de o programda ortaya çıktı!

Karnını gerdirmişti! Esra Erol'daki Yazgül, şimdi de o programda ortaya çıktı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
04.10.2024 12:07
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Esra Erol'da programında eşiyle yaşadığı sorunlarla dikkatleri çeken ve programda boşanan Yazgül, geçtiğimiz günlerde karın germe operasyonu nedeniyle gündem olmuştu. Günler sonra Yazgül, televizyon programında ortaya çıktı.

Karnını gerdirmişti! Esra Erol'daki Yazgül, şimdi de o programda ortaya çıktı!

Esra Erol'un programında 'Tek suçum güzel olmak' sözüyle hafızalara kazınan Yazgül, programın ardından sosyal medya paylaşımları ve yaptıklarıyla gündem oluyor. Geçtiğimiz günlerde ise Yazgül, estetik doktoruna gitmesiyle konuşulmuştu.

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"SHAKIRA OLDUM" DEMİŞTİ!

Kendisini baştan yaratmaya başlayan Yazgül, karın germe işlemi için ameliyat masasına yatmıştı ve doktoruyla birlikte o anları 'Shakira oldum' diyerek paylaşmıştı. Şimdi ise Yazgül, bambaşka bir hamleyle yeniden karşımıza çıktı.

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EKRANLARA DÖNÜYOR!

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Yazgül, bir yarışma programına katıldı. Daha önce Esra Erol'da fenomenleşen Cemile ve izdivaç programlarının gelin adayı Solmaz'ın yer aldığı Fatih Ürek ile Gelin Görümce programına dahil oldu.

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Programın resmi hesabında Yazgül'ün önümüzdeki hafta yarışmada olacağı duyuruldu. Eşiyle boşanan Yazgül'ün ise görümcesinin kim olacağı merak edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
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