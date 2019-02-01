Karpal tünel sendromu nedir? Karpal tünel sendromu belirtileri nelerdir? Karpal tünel sendromu tedavisi nasıl olur?

Karpal tünel sendromu ile ilgili açıklama yapan Op. Dr. Ahmet Bicik, günlük yaşantıda en önemli organlardan biri olan ellerin sağlığını tehdit eden en önemli hastalık olduğunun altını çizdi. Po.Dr.Bicik, bu rahatsızlığı geçmişte daktilo kullanımı tetiklerken, günümüzde ise ofis çalışanlarında mause kullanımından kaynaklanabildiğini söyledi.

“Karpal Tünel”in 40 yaş üzerindeki kadınlarda daha sık görüldüğünü belirten Op. Dr. Ahmet Bicik, “10 kadına karşı 1 erkekte görülen bu hastalıkta kadınlardaki öströjen hormonları etkili oluyor. Kadınlarda yumurtalıklar tarafından salgılanan östrojen hormonunun inişli çıkışlı grafik çizmesi hastalığın oluşmasına yol açabiliyor. Menopoz sonrasında ise bu hormon daha da azaldığı için kadınların yüzde 60’ından fazlasında görülüyor” dedi.

KARPAL TÜNEL SENDROMU BELİRTİLERİ



Op. Dr. Ahmet Bicik, elde üç sinir bulunduğunu ve bunların en önemlisinin tam ortada bulunan median siniri olduğunu, bu sinirin el bileğinde sıkışması sonucu ortaya çıkan hastalığın, işaret parmağı ve orta parmakta uyuşma ve karıncalanma gibi şikayetlere yol açtığını belirterek, şunları kaydetti: