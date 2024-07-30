Karpuzlu limonata tarifi: Karpuzlu limonata nasıl yapılır?

Hem lezzetli hem serinletici bir tarifimiz var: Karpuzlu limonata tarifi. Sıcak yaz günlerinin bunaltıcı etkisinden kurtulmak ve bilinen serinletici içecekler dışında farklı bir lezzet denemek istiyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz.
Karpuzlu limonata tarifiniz siz de isterseniz aşağıdaki malzemeleri ve tarif aşamalarını kullanarak birkaç dakika içinde hazırlayabilirsiniz. Farklı bir serinletici içecek ile yaz sıcaklarıyla baş etmeniz de çok daha kolay olacak.
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