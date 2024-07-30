Karpuzlu limonata tarifi: Karpuzlu limonata nasıl yapılır?

Karpuzlu limonata tarifiniz siz de isterseniz aşağıdaki malzemeleri ve tarif aşamalarını kullanarak birkaç dakika içinde hazırlayabilirsiniz. Farklı bir serinletici içecek ile yaz sıcaklarıyla baş etmeniz de çok daha kolay olacak.

MALZEMELER Yarım karpuz

3 limon

1 bardak soğuk su

3 kaşık şeker