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    4. Karpuzlu limonata tarifi: Karpuzlu limonata nasıl yapılır?

    Karpuzlu limonata tarifi: Karpuzlu limonata nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    30.07.2024 18:42
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    Hem lezzetli hem serinletici bir tarifimiz var: Karpuzlu limonata tarifi. Sıcak yaz günlerinin bunaltıcı etkisinden kurtulmak ve bilinen serinletici içecekler dışında farklı bir lezzet denemek istiyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

    Karpuzlu limonata tarifi: Karpuzlu limonata nasıl yapılır?
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    Kaç bardak 5
    Hazırlık Süresi 10dk
    Pişirme Süresi 0dk
    Kalori/Porsiyon 290kal

    Karpuzlu limonata tarifiniz siz de isterseniz aşağıdaki malzemeleri ve tarif aşamalarını kullanarak birkaç dakika içinde hazırlayabilirsiniz. Farklı bir serinletici içecek ile yaz sıcaklarıyla baş etmeniz de çok daha kolay olacak.

    MALZEMELER

    • Yarım karpuz
    • 3 limon
    • 1 bardak soğuk su
    • 3 kaşık şeker

    TARİF

    • Karpuzu kesip dilimleyin ve çekirdeklerini ayıklayın.
    • Limonları yıkayıp kabuklarını rendeleyin.
    • Limonların sularını sıkın.
    • Karpuzları blenderda çekin.
    • Diğer malzemeleri de ekleyin ve çekin.
    • Süzgeç ile süzerek servis edin.
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    Hafif lezzet: Cevizli semizotu salatası tarifiHafif lezzet: Cevizli semizotu salatası tarifi
    Anahtar Kelimeler:
    karpuz limonata tarifi
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