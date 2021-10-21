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Karrueche Tran, transparan elbisesiyle dudak uçuklattı! Sadece göğüs uçlarını kapattı

21.10.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeşitli televizyon dizileri ve filmlerinde rol alan Karrueche Tran, geçtiğimiz gece ünlü şarkıcı Doja Cat’in doğum günü partisine katıldı. Su altı temalı parti için oldukça iddialı bir kostüm seçen 33 yaşındaki oyuncu, transparan elbisesinin altına sütyen giymeden etkinliğe katıldı.

Karrueche Tran, transparan elbisesiyle dudak uçuklattı! Sadece göğüs uçlarını kapattı

Karrueche Tran , geçtiğimiz gece Los Angeles'ta gerçekleşen ünlü şarkıcı Doja Cat'in sualtı temalı doğum günü partisine katıldı. 26 yaşına giren Doja Cat’in çılgın partisine ünlüler akın etti.

33 yaşındaki aktris, sualtı temalı parti için oldukça iddialı bir kostüm tercih etti. Yeşil transparan tül içine sütyen giymeyen aktris, son günlerin furyasına uyarak sadece göğüs uçlarını kapattı.

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Yeşil elbisesinin yırtmacı kasıklarına kadar devam eden Karrueche Tran, temaya uygun olarak saçlarına aksesuar olarak balık ağı taktı.

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Magazin basınına bol bol poz veren oyuncu, kalçasını ön plana çıkarmayı ihmal etmedi. Gündüz kuşağı için dağıtılan Emmy ödüllerinde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen Karrueche Tran, frikik vermemek için sürekli eliyle yırtmacını kontrol etti.

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Anahtar Kelimeler:
Doja Cat
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