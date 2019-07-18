Kars'ta 'çeçil peyniri' üretmine başlandı

Yaylada çeçil peyniri yapan kadınlardan Lala Balcı, bu zorlu mesaiye sabahın erken saatlerinde başladıklarını söyledi. Çeçil peynirinin meşakkatli yolculuğun ardından hazırlandığını ifade eden Balcı, "Sabah saat 6'da uyanıyoruz yaylamızı düzeltiyoruz. İneklerim geliyor onları sağıyorum, sonra sütü makineden geçirip kaymağını çıkarıyorum. Kaymağı alınmış sütü mayalandırıp bir saat kadar bekliyorum." dedi.

Koyun ya da keçi derisinden hazırlanmış tuluklara basılarak kış için hazır hale gelen tuluk peyniri, bu meşakkatli yolculuğun ardından kahvaltı sofralarını süslüyor.

Yakılan tandır ve ocaklardaki kazanlara doldurulan süt burada yarım saat kaynatıldıktan sonra kadınlar tarafından tel tel olana kadar zorlu yoğurma işleminden geçiriliyor.

Türkiye'de hayvancılığın yaygın yapıldığı kentlerden Kars'ta, yaz mevsimiyle yaylalara giden kadınlar, yöresel lezzetlerden çeçil peyniri yapmak için kolları sıvadı. Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyü yaylasında yaklaşık 2 bin rakımda doğal kekik ve çiçeklerle beslenen ineklerin sütünden sezonun ilk çeçil peyniri üretilmeye başlandı.

Balcı, bir süre beklettikleri mayalanmış sütü ocağa koyup pişirdiğini belirterek, çeçil kıvamını alan sütü daha sonra dinlendirdiklerini dile getirdi.

YÖRE HALKININ GEÇİM KAYNAĞI



Belli kıvama gelmiş sütü ardından tel tel olana kadar yoğurduklarını anlatan Balcı, ardından hazırladıkları ürünü koyun derisine doldurup kışa hazır hale getirdiklerini aktardı.

Köylülerden İsmail Ergün de ineklerin yayladaki çiçeklerden otlayıp bundan elde ettikleri sütlerden lezzetli peynir ürettiklerin ifade etti.

Çeçil peynirinin yöre halkının geçim kaynaklarından biri olduğunu söyleyen Ergün, "2 ay yaylada kalıyoruz, hayvanlarımız en doğal otlarda otlayıp en güzel çiçekleri yiyor. O çiçeklerden oluşan sütle de annelerimiz ve ablalarımız çeçil peyniri yapıyor. Çeçil peyniri bizim için en büyük gelir kaynağı. Burada kadınlar ineklerin sütlerini sağıp çeçil peyniri yapıyor. Hem satıp gelir kaynağı elde ediyoruz hem de kışın sofralarımızın vazgeçilmezi oluyor." diye konuştu.

Kaynak:AA

