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Kars’taki saklı cennet Lavaş Gölü’nü kuraklık vurdu! Görüntüler endişe yarattı

18.11.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Potansiyel doğal sit alanı kapsamında bulunan ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile kesin korunacak hassas alan olarak tescil edilen Lavaş Gölü’nü de kuraklık vurdu.

Kars’taki saklı cennet Lavaş Gölü’nü kuraklık vurdu! Görüntüler endişe yarattı

Kars’ta görülmesi gereken yerlerden birisi olan Lavaş Gölü, kuraklığın vurmasına rağmen yine de görenleri büyülüyor.
Fotoğrafçıların uğrak yeri olan Lavaş Gölü’nün bir an evvel önlem alınarak eski günlerine dönmesi bekleniyor.

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SAKLI CENNET DENİLİYOR

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Lavaş Gölü’nde bol bol fotoğraf çektiğini ifade eden Serkan Erkoç, “Burası Lavaşın Gölü, tamamen doğal bir güzellik, gizli, saklı bir cennet, keşfedilmemiş bir yer. Mükemmel bir görüntüsü var. Fotoğrafçı olarak bende buraya geldim ama büyülendim. Muhteşem bir görüntüsü var” dedi.

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Kars’ın adeta saklı cenneti olan yüzlerce yaban hayvanına ev sahipliği yapan, Lavaş Gölü’nü kuraklık önemli derecede etkiledi. Dağların arasında, sazlıklarla çevrili Lavaş Gölü’nün suyu kuraklıktan dolayı yüzde 80 çekildi. Özellikle fotoğrafçıların yoğun ilgi gösterdiği manzarasıyla görenleri büyülen Lavaş Gölü, havadan görüntülendi.

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Yaban kuşlarına da ev sahipliği yapan etrafı salıklarla kaplı olan göl, Kars’ta görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor. Havadan görüntülen Lavaş Gölü, kuraklığın boyutunu da gözler önüne serdi.

(İHA)

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Kars
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