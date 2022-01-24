Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Kartalkaya'da sömestir yoğunluğu başladı! Otellerin yüzde 90’ı doldu

Kartalkaya'da sömestir yoğunluğu başladı! Otellerin yüzde 90’ı doldu

24.01.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan kayak merkezinde kar aralıklarla devam ediyor. Yarıyıl tatili dolayısıyla Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ne akın eden tatilciler, kayak ve snowboard yaparak karın keyfini çıkarıyor.

Kartalkaya'da sömestir yoğunluğu başladı! Otellerin yüzde 90’ı doldu

Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği Kartalkaya'da bulunan 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, sömestir tatilinin başlamasıyla yüzde 90 doluluk oranıyla hizmet veriyor. Konaklamak ve günübirlik tatil için kayak merkezine gelenler, uzunluğu 75 kilometreyi bulan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak tatilin keyfini çıkarıyor.

“TÜM PİSTLERİMİZ AÇIK DURUMDA”

1

Kartalkaya'da bir otelde müdür olarak görev yapan Yusuf Avcı, son yılların en güzel karının yağdığını belirterek, "Doluluk oranımız yüzde 80 ile 90 oranında. Kayak merkezinde bulunan tüm pistlerimiz açık durumda. Kayak merkezine ulaşım anlamında sorun yaşanmamakta." diye konuştu.

Ekipler, kayak merkezi yolunun ulaşıma kapanmaması için yoğun çalışma yürütüyor.

(AA)

Sivas’ın Yıldız Dağı’nda yarıyıl tatili yoğunluğu! Turistler kış turizmine ilgi gösterdiSivas’ın Yıldız Dağı’nda yarıyıl tatili yoğunluğu! Turistler kış turizmine ilgi gösterdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel organındaki şişlikten şikayetçi olan adam hayatının en büyük şokunu yaşadı! Kadın olduğunu öğrendiCinsel organındaki şişlikten şikayetçi olan adam hayatının en büyük şokunu yaşadı! Kadın olduğunu öğrendi
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Dünyaca ünlü karanaval ertelendi! Nisan ayında yapılacakDünyaca ünlü karanaval ertelendi! Nisan ayında yapılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

“Sarışın, mavi gözlü” dedi! Çocuğu almak için binlerce dolar...

“Sarışın, mavi gözlü” dedi! Çocuğu almak için binlerce dolar...

“Kendimi saklamıyorum” diyerek meydan okudu

“Kendimi saklamıyorum” diyerek meydan okudu

“Biri aşk, biri iş için” dedi! Hayranlarının isteği şaşırttı

“Biri aşk, biri iş için” dedi! Hayranlarının isteği şaşırttı

Cinsel deneyimlerini paylaşıyorlar! "Çevre dostu..."

Cinsel deneyimlerini paylaşıyorlar! "Çevre dostu..."

İlginizi Çekebilir

Net görüntü kalitesi ile keyifle çalışabileceğiniz en iyi monitör modelleri

Net görüntü kalitesi ile keyifle çalışabileceğiniz en iyi monitör modelleri

Doktorlar doğumhanenin kapılarını kapatıp polisi aradı

Doktorlar doğumhanenin kapılarını kapatıp polisi aradı

Kuru saçları kendine getiren bakım tüyoları ve ürünler

Kuru saçları kendine getiren bakım tüyoları ve ürünler

Bunu hep yapıyor! İç çamaşırlı pozlarıyla anlattı

Bunu hep yapıyor! İç çamaşırlı pozlarıyla anlattı

Koronavirüsü bilmişti! “İnsanlar hasta olmayacak ama...”

Koronavirüsü bilmişti! “İnsanlar hasta olmayacak ama...”

3 yıl boyunca gözlerini kapatamadı! Çareyi Türkiye’de buldu

3 yıl boyunca gözlerini kapatamadı! Çareyi Türkiye’de buldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.