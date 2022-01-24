Kartalkaya'da sömestir yoğunluğu başladı! Otellerin yüzde 90’ı doldu

Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği Kartalkaya'da bulunan 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, sömestir tatilinin başlamasıyla yüzde 90 doluluk oranıyla hizmet veriyor. Konaklamak ve günübirlik tatil için kayak merkezine gelenler, uzunluğu 75 kilometreyi bulan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak tatilin keyfini çıkarıyor.

“TÜM PİSTLERİMİZ AÇIK DURUMDA”

Kartalkaya'da bir otelde müdür olarak görev yapan Yusuf Avcı, son yılların en güzel karının yağdığını belirterek, "Doluluk oranımız yüzde 80 ile 90 oranında. Kayak merkezinde bulunan tüm pistlerimiz açık durumda. Kayak merkezine ulaşım anlamında sorun yaşanmamakta." diye konuştu.

Ekipler, kayak merkezi yolunun ulaşıma kapanmaması için yoğun çalışma yürütüyor.

(AA)



