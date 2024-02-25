Kartelin en gaddar infazcısı yakalandı! Kan donduran yöntemler: Kurbanların kalplerini söküp...

Uyuşturucu kartellerinin kurduğu suç ve şiddet ağı yüzünden dünyanın en tehlikeli yerlerinin başında gelen Meksika'da her gün farklı bir kan dondurucu olay yaşanıyor. Bu sefer yaşanan olay ise doğrudan zirveye oturacak cinsten... La Chely lakaplı Michelle Angelica Pineda ismindeki kadın 15 Şubat Perşembe günü ABD'nin Meksika sınırındaki eyaletinde bulunan El Paso'da tutuklandı. Şüpheli La Chely'i bulmak için özel bir FBI görev gücü, El Paso Polis Çetesi Birimi, İlçe Şerifinin Narkotik Bölümü ve Sınır Devriyesi ortak çalıştı.

KARTELİN İNFAZ EKİBİNDEN ÇIKTI!

Pineda'nın Sinaloa Kartelinin yaptırım kanadı olarak çalışan Suikastçı Sanatçılar anlamına gelen 'Artistas Assessino' çetesinin başında olduğu ortaya çıktı.

Bu organize suç grubu dünya çapında biliniyor ve bir zamanlar El Chapo tarafından yönetiliyordu.

ABD ve Meksika güçleri tarafından işlediği cinayetler ve uyuşturucu kaçakçılığı suçları yüzünden uzun süredir aranan 22 yaşındaki Pineda'nın, ilk cinayetini ise 13 yaşında işlediği öğrenildi. ‘Soğukkanlı bir katil’ olarak tanımlanan Pineda’nın El Paso’nun karşısında bulunan sınır kenti Ciudad Juarez’de işlenen bir dizi cinayetin arkasındaki isim olduğu tahmin ediliyor.

KURBANLARIN KALPLERİNİ ÇIKARTIP...

FBI tarafından 16 Şubat Cuma günü yapılan açıklamaya göre, tutuklanan Pineda'nın tüyler ürpertici cinayet yöntemleri var...

Bunlardan en meşhuru ise kurbanlarının bedenini parçalara bölerek, kalplerini çıkarmak...

Pineda çıkarttığı kalpleri, Meksika ve ABD'nin güneybatısında yaygın olarak görülen bir dini akımın simgesi olan 'Santa Muerte'ye sunduğu iddia edildi.

MEKSİKA'YA İADE EDİLDİ

Pineda ABD'de yakalandıktan sonra Meksika'ya iade edildiği öğrenildi.

FBI'ın El Paso'dan sorumlu özel ajanı John Morales, Pineda'nın iadesi sonrasında, "Pineda gibi insanların hayatlarımıza şiddet ve uyuşturucu getirmesini ve toplumlarımızı zehirlemesini önlemek için kolluk kuvvetleri, özel sektör ve yabancı kolluk kuvvetlerindeki ortaklarımızla el ele çalışmak çok önemli." dedi.





