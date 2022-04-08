Ozan Akbaba'nın Dr. Hakan Aydıner karakterini canlandırdığı Kasaba Doktoru dizisi TRT1'de 8 Nisan Cuma (bugün) görücüye çıkacak. Dizi Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic'ten uyarlandı. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizinin fragmanı yayınlandı. Peki Kasaba Doktoru dizisinin Dr. Hakan Aydıner'i Ozan Akbaba kimdir? Ozan Akbaba nereli ve kaç yaşında? Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve oyunculuk kariyerine ilişkin bilgileri sizler için derledik.

KASABA DOKTORU DİZİSİNİN DR. HAKAN AYDINER'İ OZAN AKBABA KİMDİR?

Ozan Akbaba, 1982 senesinde Kars'ta doğdu. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olmuştur. 2005 senesinde sinema filmleri, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu ve film müzikleri de yapmakta. Aynı zamanda, 2014 senesinde Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde rol almıştır.

OZAN AKBABA NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

40 yaşındaki ünlü oyuncu Ozan Akbaba Karslıdır.

Ozan Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olmuştur. 2005 senesinde sinema filmleri, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu ve film müzikleri de yapmakta. Aynı zamanda, 2014 senesinde Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde rol almıştır.

Ünlü oyuncu 2015'te ATV kanalında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde son olarak İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırmıştır. Ozan Akbaba, Kırık Kanatlar, Kavak Yelleri, Cennetin Sırları, Kuzey Güney, Arka Sokaklar, Poyraz Karayel ve Güldür Güldür gibi yapımlarda oynamıştır.

Ünlü oyuncu 2017 yılında Buket Arıkan ile evlenmiştir.

Ozan Akbaba'nın oynadığı diziler:

Kasaba Doktoru - 2022- (Kemal)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2015-2021 (İlyas Çakırbeyli)

Cennetin Sırları - 2011 (Zafer)

Kavak Yelleri - 2007

Kırık Kanatlar - 2005

Güldür Güldür (Şenol)

Poyraz Karayel - 2015 (Taner)

Arka Sokaklar - 2014 (Doktor Veysel)

Kuzey Güney - 2012-2013 (Sümer Tezkan)

Ozan Akbaba'nın oynadığı filmler:

Mutlak Adalet - Metin

Sürgün İnek - Selçuk

Yarım Kalan Mucize - Ruhi Su

Bir Hikayem Var - Hasan

Anka - Murat

Aman Reis Duymasın - İlyas Çakırbeyli

Abluka - Ali

Krallar Kulübü

Kadir ve Kardeşleri - Ali

Ammar: Cin Tarikatı - Kemal

