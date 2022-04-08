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Kasaba Doktoru dizisinin Dr. Hakan Aydıner'i Ozan Akbaba kimdir? Ozan Akbaba nereli ve kaç yaşında?

08.04.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasaba Doktoru dizisinin Dr. Hakan Aydıner'i Ozan Akbaba, 8 Nisan Cuma günü TRT 1'de ilk bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin, fragmanı sonrası merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Kasaba Doktoru dizisinde Dr. Hakan Aydıner karakterine hayat verecek. Peki Kasaba Doktoru dizisinin Dr. Hakan Aydıner'i Ozan Akbaba kimdir? Ozan Akbaba nereli ve kaç yaşında? Ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi haberimizde...

Kasaba Doktoru dizisinin Dr. Hakan Aydıner'i Ozan Akbaba kimdir? Ozan Akbaba nereli ve kaç yaşında?

Ozan Akbaba'nın Dr. Hakan Aydıner karakterini canlandırdığı Kasaba Doktoru dizisi TRT1'de 8 Nisan Cuma (bugün) görücüye çıkacak. Dizi Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic'ten uyarlandı. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizinin fragmanı yayınlandı. Peki Kasaba Doktoru dizisinin Dr. Hakan Aydıner'i Ozan Akbaba kimdir? Ozan Akbaba nereli ve kaç yaşında? Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve oyunculuk kariyerine ilişkin bilgileri sizler için derledik.

Kasaba Doktoru konusu nedir?

KASABA DOKTORU DİZİSİNİN DR. HAKAN AYDINER'İ OZAN AKBABA KİMDİR?

Ozan Akbaba, 1982 senesinde Kars'ta doğdu. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olmuştur. 2005 senesinde sinema filmleri, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu ve film müzikleri de yapmakta. Aynı zamanda, 2014 senesinde Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde rol almıştır.

OZAN AKBABA NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

40 yaşındaki ünlü oyuncu Ozan Akbaba Karslıdır.

Ozan Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olmuştur. 2005 senesinde sinema filmleri, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu ve film müzikleri de yapmakta. Aynı zamanda, 2014 senesinde Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde rol almıştır.

Ünlü oyuncu 2015'te ATV kanalında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde son olarak İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırmıştır. Ozan Akbaba, Kırık Kanatlar, Kavak Yelleri, Cennetin Sırları, Kuzey Güney, Arka Sokaklar, Poyraz Karayel ve Güldür Güldür gibi yapımlarda oynamıştır.

Ünlü oyuncu 2017 yılında Buket Arıkan ile evlenmiştir.

Ozan Akbaba'nın oynadığı diziler:

Kasaba Doktoru - 2022- (Kemal)
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2015-2021 (İlyas Çakırbeyli)
Cennetin Sırları - 2011 (Zafer)
Kavak Yelleri - 2007
Kırık Kanatlar - 2005
Güldür Güldür (Şenol)
Poyraz Karayel - 2015 (Taner)
Arka Sokaklar - 2014 (Doktor Veysel)
Kuzey Güney - 2012-2013 (Sümer Tezkan)

Ozan Akbaba'nın oynadığı filmler:

Mutlak Adalet - Metin
Sürgün İnek - Selçuk
Yarım Kalan Mucize - Ruhi Su
Bir Hikayem Var - Hasan
Anka - Murat
Aman Reis Duymasın - İlyas Çakırbeyli
Abluka - Ali
Krallar Kulübü
Kadir ve Kardeşleri - Ali
Ammar: Cin Tarikatı - Kemal

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