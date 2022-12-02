Kasaba Doktoru yeni bölüm ne zaman? Kasaba Doktoru bu akşam var mı, neden yok? TRT 1 yayın akışı

Kasaba Doktoru yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı belli oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kasaba Doktoru her hafta cuma akşamları ekrana geliyordu. Yapılan duyuruda dizinin yayın gününün değiştiği duyuruldu ve Kasaba Doktoru yeni bölüm tarihi açıklandı.

KASABA DOKTORU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Her cuma günü televizyon ekranlarında yer alan dizinin bu hafta yayınlanmayacağı açıklandı. Bunun nedeni ise Dünya Kupası maçlarının TRT ekranlarında yayınlanıyor olması. 2022 Dünya Kupası maçlarının TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak olması sebebiyle sevilen dizilere bir müddet ara verildiği açıklandı.

Dizinin yeni bölümü 7 Aralık Çarşamba günü ekrana gelecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:20 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayat Gülümse

13:00 Yeşil Deniz

17:00 Ana Haber

17:50 İddiaların Aksine

19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “Güney Kore-Portekiz”

20:00 3’Te 3

22:00 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “Kamerun-Brezilya”

00:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Yerli Sinema)

02:40 Şehirden Uzakta

03:50 Teşkilat

06:20 Kapanış

