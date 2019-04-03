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Kasap önünde bekleyen köpeğe parke taşı attı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 03.04.2019 17:02 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kadın, kasap dükkanı önünde beslenen köpeğe parke taşı fırlattı. Taş köpeğe isabet etmezken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Yayla Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kasap dükkanı önünde beslenen sokak köpeğine sinirlenen bir kadın, eline aldığı parke taşıyla dükkanın önüne geldi. Yaklaşık 20 metre uzağındaki köpeğe parke taşını fırlatan kadın, ardından köpeğin beslendiği kasap dükkanına girerek iddiaya göre işyeri çalışanlarına da köpekler için kapı önüne kemik bırakmaları sebebiyle bağırıp çağırdı.

Tüm bu anlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

(İHA)

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köpek kasap kadın Antalya

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