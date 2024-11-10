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  4. Kasayı çalması yetmedi açmaya yarayacak alet çantasını da aldı! Tam teşekkürlü hırsızlık kameralara yansıdı...

Kasayı çalması yetmedi açmaya yarayacak alet çantasını da aldı! Tam teşekkürlü hırsızlık kameralara yansıdı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
10.11.2024 12:27
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Hem çelik kasayı hem de onu açacak alet edevatı çaldı... Hırsızın planı göreni şaşkına çevirdi! İnanılmaz olay İzmir'de meydana geldi.

Kasayı çalması yetmedi açmaya yarayacak alet çantasını da aldı! Tam teşekkürlü hırsızlık kameralara yansıdı...

8 Kasım'da Konak'ta bir iş yerinin ofisinden içerisinde para bulunan taşınabilir çelik kasa, cep telefonu ve değerli eşyalar çalındı. Firma yetkililerin durumu bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı.

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YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda şüphelinin F.Y. olduğu belirlendi. F.Y., Konak'ta yakalandı. F.Y.'nin evindeki aramada içerisindeki parayla birlikte çalınan taşınabilir çelik kasa ve cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Y., polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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HIRSIZLIK KAMERADA

Öte yandan; hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin ofise girmesi, ardından önce çelik kasayı daha sonra da kasayı açmak için alet kutusunu alması yer alıyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız çelik kasa
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