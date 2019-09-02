Kasırga Dorian'ın Florida'ya ilerlemesi bekleniyor

ABD'li hava tahmincileri kasırganın iki gün içerisinde Florida'ya tehlike oluşturacak kadar yaklaşacağını tahmin ediyorlar.

Miami'deki Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) Abaco adalarında su seviyesinin 5.5 ila 7 metre yükselebileceği uyarısında bulundu.

Kasırga nedeniyle Florida eyaletinin sahil bölgelerinin bir kısmı tahliye edilirken, TSİ 0600 itibarıyla Florida sahilinden 220 kilometre uzakta bulunan kasırga batıya doğru ilerliyor.

Florida'nın yanı sıra Güney Karolina ve Georgia eyaletlerinin bazı kıyı bölgeleri için de tahliye talimatı verildi.

Kasırganın cephe teması bile sel baskınları yaratacak kadar yağmur yağmasına yol açabiliyor.

NHC, Dorian'ın gelecek beş gün boyunca kasırga olarak kalmaya devam edeceğini belirtti.

NHC'nin verdiği bilgiye göre Abaco adalarına bağlı Elbow adasını vuran Dorian kasırgasında 295 kilometre hızla esen rüzgarların sürati ara ara 354 kilometreye kadar yükselebiliyor.

Kasırgaları 5 kategoriye ayıran Saffir-Simpson ölçeğine göre hayati tehlike oluşturan kategori 5 olarak sınıflandırılan Dorian kuzeybatı Bahamaları vuran şu ana kadarki en güçlü kasırga oldu.