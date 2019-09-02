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Kasırga Dorian'ın Florida'ya ilerlemesi bekleniyor

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DÜNYA  | 02.09.2019 16:13 | Son Güncelleme

Atlas okyanusunda kayıtlara geçmiş en güçlü ikinci kasırga olan Dorian kasırgası dün gece Büyük Abaco ve Büyük Bahama adalarını etkisi altına aldı.

Kasırga Dorian'ın Florida'ya ilerlemesi bekleniyor

ABD'li hava tahmincileri kasırganın iki gün içerisinde Florida'ya tehlike oluşturacak kadar yaklaşacağını tahmin ediyorlar.

Miami'deki Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) Abaco adalarında su seviyesinin 5.5 ila 7 metre yükselebileceği uyarısında bulundu.

Kasırga nedeniyle Florida eyaletinin sahil bölgelerinin bir kısmı tahliye edilirken, TSİ 0600 itibarıyla Florida sahilinden 220 kilometre uzakta bulunan kasırga batıya doğru ilerliyor.

Florida'nın yanı sıra Güney Karolina ve Georgia eyaletlerinin bazı kıyı bölgeleri için de tahliye talimatı verildi.

Kasırganın cephe teması bile sel baskınları yaratacak kadar yağmur yağmasına yol açabiliyor.

NHC, Dorian'ın gelecek beş gün boyunca kasırga olarak kalmaya devam edeceğini belirtti.

NHC'nin verdiği bilgiye göre Abaco adalarına bağlı Elbow adasını vuran Dorian kasırgasında 295 kilometre hızla esen rüzgarların sürati ara ara 354 kilometreye kadar yükselebiliyor.

Kasırgaları 5 kategoriye ayıran Saffir-Simpson ölçeğine göre hayati tehlike oluşturan kategori 5 olarak sınıflandırılan Dorian kuzeybatı Bahamaları vuran şu ana kadarki en güçlü kasırga oldu.

NHC, 1980 yılında Allen Kasırgası'nın saatte 306 kilometreye ulaşan rüzgarlarla Atlas Okyanusunu vuran en güçlü kasırga olduğunu söyledi.

Abaco adası sakinleri sosyal medyada çatılarının bazı kısımları hasar görmüş evlerin yarısına kadar sel sularının altında kaldığı videolar yayınladı.

Bahama Başbakanı Hubert Minnis ulusal televizyonda yayınlanan basın toplantısında "ölümcül ve canavar kasırganın" adayı vurduğunu söyledi. Minnis adadaki evlerin saatte 241 kilometreye kadar rüzgara dayanıklı olarak inşa edildiğini, ancak su seviyesinin evlerin çatılarını aşacak kadar yükselebileceğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
kasırga dorian bahama Florida

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