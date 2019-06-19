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Kaslarıyla dillere düşen beyaz sarayın aşçısı Andre Rush ile tanışın.

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 19.06.2019 09:49 | Son Güncelleme

Son günlerde dillerden düşmeyen beyaz sarayın gözde aşçısı, kasları ile gündemde. Herkesin merak ettiği bu emekli asker Andre Rush ile tanışmaya ne dersiniz? İşte beyaz sarayın gözde aşçısı...

Kaslarıyla dillere düşen beyaz sarayın aşçısı Andre Rush ile tanışın.

ABD'de emekli uzman çavuş Andre Rush (46) yaptığı yemeklerle orduda ünlendi. Eski başkanlar Clinton, Bush ve Obama'dan sonra ABD Başkanı Donald Trump da onu özel davetler için mutfağa çağırmaya başladı. Ramazan'da Beyaz Saray'ın verdiği iftarda görüntülenen şef Rush kol kaslarıyla internetin gündemi oldu. Rush'ın pazuları 61 santimetre. İşte mutfakta harikalar yaratan ve bugünlerde tekrar gündemde olan Rush'un sosyal medya paylaşımlarından bazıları...

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Rush, 1997'den beri yüksek profilli kişilere lezzetli yemekler sunuyor. Ancak pişirme kariyerine üç yıl önce 1994 yılında başladı.

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Ayrıca yarıştığı ve 150 madalya ve kupa kazandığı Amerika Birleşik Devletleri Mutfak Sanatları Ekibinin bir üyesiydi.

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Rush, her gün intihardan ölen tahmini 22 askerin ve gazinin farkındalığını arttırmak için # 22PushupChallenge kapsamında her gün 2.222 şınav çekiyor. Bir seferde 200 şınav çekiyor ve her set arasında üç ila 10 dakikalık bir mola veriyor.

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