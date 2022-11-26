Katar'da 45 dakika sahnede kalan Zeynep Bastık para bastı! Dakika başına...

Pop müziğin en çok kazanan isimlerinin başında gelen Zeynep Bastık, önceki gece Katar'da Official Fifa Fan Fest kapsamında yapılan organizasyonda sahne aldı. Al Bidda Park'ta 45 binden fazla kişiye muhteşem bir konser veren ünlü popçu, repertuvarıyla olduğu kadar enerjisiyle de geceye damgasını vurdu.

TÜRK BAYRAĞI HER YERDE

İngilizce olarak "Burada olduğum için çok heyecanlıyım, ellerim titriyor" diyen Zeynep Bastık, konserini en önde ellerinde bayraklarıyla izlemeye gelen Türkler'in tezahüratları karşısında "Ağlarım yapmayın" karşılığı verdi.



DAKİKADA 76 BİN TL!

Takvim'de yer alan habere göre; sahnede yaklaşık 45 dakika kalan ünlü popçu konserinden 250 bin dolar yani yaklaşık 4 milyon 600 bin TL aldı. Böylece Bastık, Katar'daki sahnesinden dakikada 76 bin TL kazanmış oldu.





