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Katar'da 45 dakika sahnede kalan Zeynep Bastık para bastı! Dakika başına...

26.11.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeynep Bastık, önceki akşam Dünya Kupası etkinlikleri kapsamında Katar'da 45 bin kişiye konser verdi. 250 bin dolar aldığı konserde sahnede 45 dakika kalan genç popçu, dakikada 76 bin TL kazanmış oldu.

Katar'da 45 dakika sahnede kalan Zeynep Bastık para bastı! Dakika başına...

Pop müziğin en çok kazanan isimlerinin başında gelen Zeynep Bastık, önceki gece Katar'da Official Fifa Fan Fest kapsamında yapılan organizasyonda sahne aldı. Al Bidda Park'ta 45 binden fazla kişiye muhteşem bir konser veren ünlü popçu, repertuvarıyla olduğu kadar enerjisiyle de geceye damgasını vurdu.

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TÜRK BAYRAĞI HER YERDE

İngilizce olarak "Burada olduğum için çok heyecanlıyım, ellerim titriyor" diyen Zeynep Bastık, konserini en önde ellerinde bayraklarıyla izlemeye gelen Türkler'in tezahüratları karşısında "Ağlarım yapmayın" karşılığı verdi.
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DAKİKADA 76 BİN TL!

Takvim'de yer alan habere göre; sahnede yaklaşık 45 dakika kalan ünlü popçu konserinden 250 bin dolar yani yaklaşık 4 milyon 600 bin TL aldı. Böylece Bastık, Katar'daki sahnesinden dakikada 76 bin TL kazanmış oldu.

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