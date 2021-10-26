Kate Beckinsale’li Guilty Party dizisindeki sahneleriyle gündemde

Gözden düşmüş Beth Baker isimli bir gazeteciyi merkezine alan Guilty Party iddialı sahnelerle gündemde.

2001 yapımı Pearl Harbor filmiyle ünlenen ödüllü İngiliz oyuncu Kate Beckinsale’in başrolünde olduğu dizinin ilk sezonunda yaşananlar herkesi şaşırtıyor. Kate Beckinsale yeni dizisi Guilty Party'de başka bir kadına parmaklarını emdirirken görülüyor.

Dizide Beth karakterini canlandıran Kate Beckinsale, bu sahnede seksi reddedip parmaklarını emdiriyor. Ünlü oyuncu bu sahnelerle ilgili yaptığı açıklamada "Helen Hayden için çok üzüldüm. Olay bu. Bir günlüğüne setteydi ve yapması gereken buydu" dedi.

Ünlü oyuncu bu sahneden önce ayaklarının kokmasını istemediği için masaj yaptırdığını, parfüm sürdüğünü ve kremlendiğini söyleyerek "Muhtemelen onu bu kimyasallarla zehirledik. Ben korkunç hissettim" yorumunda bulundu.

GUILTY PARTY KONUSU

Beckinsale’in hayat verdiği Beth, kariyerini kurtarabileceğini düşündüğü yeni bir hikâye bulur. Kocasını önce sakatlayıp sonra öldürdüğü gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkum edilen ama söz konusu suçları işlediğini kabul etmeyen Toni Plimpton adlı genç bir annenin hikâyesini araştıran Beth, kendini çok başka yerlerde bulacak. Toni Plimpton karakterini ise Jules Latimer canlandırıyor.

