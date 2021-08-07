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Kate Bosworth ve Michael Polish'ten boşanma kararı

07.08.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu çift Kate Bosworth ve Michael Polish evliliklerini noktalama kararı aldı.

Kate Bosworth ve Michael Polish'ten boşanma kararı

Kate Bosworth, kendisi gibi oyuncu olan eşi Michael Polish ile boşanma kararı aldıklarını açıkladı.

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Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Boworth'un, duyuru için Polish ile birbirlerini öperken çekilen siyah-beyaz bir fotoğrafı tercih etmesi dikkat çekti.

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"Başlangıçlar, aşkın en güzel parçasıdır. Havai fişekler, mıknatıslar, asilik ve cazibe" diyen Bosworth, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: "Aşık olduğun zaman birisiyle bir hamburgeri paylaşırsın ve bunun son yemeğin olduğunu bilsen de mutlulukla yersin. Müzik kutusunda mükemmel bir şarkı seçersin ve o kişiyle daha dakikalar önce tanışmış olsan bile sanki onu yıllardır tanıyormuş gibi hissederek dans edersin"

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ABD'li oyuncu sözlerini şöyle noktaladı: "Birbirimizden ayrılma sürecinde artık aşkımızın asla bitmeyeceğini kabul ettik. Aramızdaki bağlantı öyle kolay kolay yok olmaz. Aşk derinleşir, kalpler büyür..."

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