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Kate Middleton’a olan benzerliği bütün hayatını değiştirdi

Seray Üstün Seray Üstün
07.04.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de garsonluk yapan 35 yaşındaki Heidi Agan’ın hayatı, Cambridge Dükü Prens William'ın 16 Kasım 2010'da Kate Middleton ile nişanlanmasıyla ilginç bir biçimde değişti. Düşese olan benzerliğiyle dikkatleri çeken Agan bir anda popüler oldu.

Kate Middleton’a olan benzerliği bütün hayatını değiştirdi

Prens William ve Kate Middleton’ın evlenmesinden sonra Kraliyet Ailesi’ni yakından takip eden basın mensupları Agan’ı da keşfetti. İngiliz kamuoyunun yakından takip etmeye başladığı Kate Middleton'a olan benzerliği gözlerden kaçmayan Agan, bu benzerliği paraya çevirerek ülke basının da dikkatini çekti.

heidi

Middleton’ın popüler olmasıyla birlikte müşterilerinden benzerlik konusunda yorumlar alan Agan, kısa süre içerisinde bir ajansla görüşüp bu durumun işine yarıp yaramayacağını görmeye karar verdi. Bu kararın ardından hiç beklemediği bir hayata adım atan 35 yaşındaki kadın, şimdilerde haftada 9 bin sterlin (yaklaşık 40 bin TL) ayda ise 160 bin TL kazanıyor.

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