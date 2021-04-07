Kate Middleton’a olan benzerliği bütün hayatını değiştirdi

Prens William ve Kate Middleton’ın evlenmesinden sonra Kraliyet Ailesi’ni yakından takip eden basın mensupları Agan’ı da keşfetti. İngiliz kamuoyunun yakından takip etmeye başladığı Kate Middleton'a olan benzerliği gözlerden kaçmayan Agan, bu benzerliği paraya çevirerek ülke basının da dikkatini çekti.

Middleton’ın popüler olmasıyla birlikte müşterilerinden benzerlik konusunda yorumlar alan Agan, kısa süre içerisinde bir ajansla görüşüp bu durumun işine yarıp yaramayacağını görmeye karar verdi. Bu kararın ardından hiç beklemediği bir hayata adım atan 35 yaşındaki kadın, şimdilerde haftada 9 bin sterlin (yaklaşık 40 bin TL) ayda ise 160 bin TL kazanıyor.



