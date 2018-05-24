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Kate Middleton ve Meghan Markle düelleosu! İlk hareket düelleosu

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.05.2018 10:43 | Son Güncelleme

Milyonlarca kişinin hayatlarındaki bütün ayrıntıları merak ettiği iki ünlü Kate Middleton ile Meghan Markle. Biri Prens William'ın karısı, üç çocuğunun annesi.

Diğeri de Prens Harry'nin, yüzüne bakarken bile içinin titrediği çiçeği burnunda karısı Meghan Markle.

Saray'da eltiler düellosu

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Bu konuda çeşitli iddialar var. Bazılarına göre Buckhingam Sarayı'nın büyük gelini Kate Middleton, ilginin kendisinin üzerinden Markle'a kaymasından rahatsızlık duyuyor.

Bu konuda çeşitli iddialar var. Bazılarına göre Buckhingam Sarayı'nın büyük gelini Kate Middleton, ilginin kendisinin üzerinden Markle'a kaymasından rahatsızlık duyuyor.
Hatta sırf bu yüzden Meghan Markle ile Prens Harry'nin düğününe daha önce defalarca üzerinde görülen bir kıyafetle gittiği bile konuşuluyor.
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Bazılarına göre de Kate Middleton, şu anda tüm ilginin Saray'ın yeni gelinine yönelmesinden hiç de rahatsız değil. Hatta bundan memnuniyet bile duyuyor.

Bazılarına göre de Kate Middleton, şu anda tüm ilginin Saray'ın yeni gelinine yönelmesinden hiç de rahatsız değil. Hatta bundan memnuniyet bile duyuyor.
Hatta, Kraliçe 2. Elizabeth'in veliaht olan oğlu Prens Charles'ı "pas geçip" tahtını Prens William'a devredeceği iddiaları da göz önüne alındığında Markle'ı pek de kafasına takmıyor. Sonuçta geleceğin kraliçesinin kendisi olacağını biliyor.
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Bir üçüncü iddiaya göre de Kate Middleton ile Maghan Markle birbirlerine sanıldığından daha yakınlar. Hatta aralarında öyle magazin basınının ileri sürdüğü gibi bir rekabet de yok.

Bir üçüncü iddiaya göre de Kate Middleton ile Maghan Markle birbirlerine sanıldığından daha yakınlar. Hatta aralarında öyle magazin basınının ileri sürdüğü gibi bir rekabet de yok.
Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi unvanını alan eski oyuncu Meghan Markle, yakın arkadaşlarına düğününe katıldıkları için bir teşekkür hediyesi sundu.
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Bu iddiaların hangisi daha doğru bilinmez ama ortada bir gerçek var ki o da Meghan Markle'ın Kate Middleton'a "zeytin dalı" uzattığı. Nasıl mı yaptı bunu Markle?

Bu iddiaların hangisi daha doğru bilinmez ama ortada bir gerçek var ki o da Meghan Markle'ın Kate Middleton'a "zeytin dalı" uzattığı. Nasıl mı yaptı bunu Markle?
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Bu altın bilezik Zofia Day imzalı ve Kensington Bileziği olarak anılıyor. Markle bu bileziği sadece 6 kişiye hediye etti. Bunların beş kişisi çok yakın arkadaşları, altıncı kişi ise Kate Middleton. Bu şekilde Markle'ın Kate Middleton ile yakın olmak istediğini belirttiği anlaşılıyor.

Bu altın bilezik Zofia Day imzalı ve Kensington Bileziği olarak anılıyor. Markle bu bileziği sadece 6 kişiye hediye etti. Bunların beş kişisi çok yakın arkadaşları, altıncı kişi ise Kate Middleton. Bu şekilde Markle'ın Kate Middleton ile yakın olmak istediğini belirttiği anlaşılıyor.
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Saray'dan gelen haberlere göre bu, Markle'ın Middleton'a tek jesti değil. Cambridge Düşesi Middleton, kraliyet düğününde önemli bir görev daha üstlend

Saray'dan gelen haberlere göre bu, Markle'ın Middleton'a tek jesti değil. Cambridge Düşesi Middleton, kraliyet düğününde önemli bir görev daha üstlend
Düşes, düğünde geline nedimelik yapan kız ve erkek çocuklarla ilgilenme görevini üstlenen üç anneden biriydi. Diğer ikisi yani Benita Litt ve Jessica Mulroney ise Markle'ın çok yakın arkadaşları.
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Bu arada, Kate Middleton'ın düğününde neden Meghan Markle'a nedimelik yapmadığı da çok konuşuldu. Markle, yetişkin nedimeler yerine çocukları tercih etmişti.

Bu arada, Kate Middleton'ın düğününde neden Meghan Markle'a nedimelik yapmadığı da çok konuşuldu. Markle, yetişkin nedimeler yerine çocukları tercih etmişti.
Ancak Middleton'ın nedimesi olması da kraliyet kurallarına göre zaten mümkün değildi. Bu kurala göre Middleton, kendi kız kardeşi Pippa Middleton'ın düğününde de nedime olamamıştı.
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Kate Middleton Meghan Markle

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