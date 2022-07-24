Kate Moss korkunç deneyimini anlattı: 'Sütyenini çıkar' dedi ve...

Henüz 14 yaşındayken New York JFK Havaalanı'nda keşfedilen Kate Moss, ideal model görünümden uzak olan, minyon fiziği, ayrık ön dişleri, elmacık kemikleri ve aşırı zayıflığı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle her dönem dikkat çeken Moss 15 yaşında yaşadığı kötü bir deneyimi anlattı.

Kate Moss yaşadığı tacizi şu sözlerle anlattı:

"EŞYALARIMI ALIP ORADAN KAÇTIM"

"Bir sütyen katalog çekiminde korkunç bir deneyimim olmuştu. Muhtemelen sadece 15 yaşındaydım ve sonra oradaki adam bluzunu çıkar dedi ve bluzumu çıkardım. Aslında o zamanlar vücudumla ilgili fazlasıyla utangaçtım. Sonra 'sütyenini çıkar' dedi. O an yanlış bir şeyler olduğunu hissedebildim ve eşyalarımı alıp oradan kaçtım. Bunun kesinlikle içgüdülerimi keskinleştiren bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Bir şeyin yanlış olduğunu kilometrelerce öteden söyleyebilirim."



