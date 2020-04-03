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Kate Upton, eşinin sırtı güneşten yanınca yoğurda başvurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 10:51 | Son Güncelleme

Kate Upton'ın eşi beyzbol oyuncusu Justin Verlander'in sırtı yanınca çözümü yoğurt sürmekte buldular... Upton'ın o paylaşımlarına ise yorum yağdı.

Kate Upton, eşinin sırtı güneşten yanınca yoğurda başvurdu

Ünlü oyuncu Kate Upton, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla tebessüm ettirdi. Eşi ünlü beyzbol oyuncusu Justin Verlander’i InstaStory’de sırtına boydan boya yoğurt sürülmüş halde paylaştı.

Araba yıkarken güneş yanığı olan eşine yoğurdu boca eden Upton, “Aloe veramız yok, bu yüzden yoğurt sürdük” dedi.

Bu olay özellikle Türkiye’deki pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından da paylaşıldı.

kateupton

Türkler’e has bir şey olduğu düşünülen güneş yanığına yoğurt sürme olayı oldukça eğlenceli tepkiler aldı.

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