Kate Upton: Kızım için ayaktayım

ABD'li oyuncu ve model Kate Upton, şimdiye dek deneyimlediği tüm güçlükler ve mücadeleler hakkında konuşabilmek için, sosyal medya hesaplarından #ShareStrong (Güçlü paylaşım) hashtag'i oluşturdu.

Kate Upton

27 yaşındaki model, “Birbirimize güç vereceğiz ve olumlamalar yayacağız” dedi.

Ünlü model, “Sekiz aylık kızım Genevieve için ayaktayım. Onun rahat hissetmesini, gücünü ve güvenini yaymasını istiyorum.

Bunun benden başladığını fark ettim. Şimdi de sizleri paylaşmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.