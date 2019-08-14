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Kate Upton: Kızım için ayaktayım

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 14.08.2019 10:56 | Son Güncelleme

Güçlü kalma ve mücadele etme hakkında sosyal medyada hashtag oluşturan Kate Upton, "Sekiz aylık kızım Genevieve için ayaktayım" dedi.

ABD'li oyuncu ve model Kate Upton, şimdiye dek deneyimlediği tüm güçlükler ve mücadeleler hakkında konuşabilmek için, sosyal medya hesaplarından #ShareStrong (Güçlü paylaşım) hashtag'i oluşturdu.

Kate Upton

27 yaşındaki model, “Birbirimize güç vereceğiz ve olumlamalar yayacağız” dedi.
Ünlü model, “Sekiz aylık kızım Genevieve için ayaktayım. Onun rahat hissetmesini, gücünü ve güvenini yaymasını istiyorum.
Bunun benden başladığını fark ettim. Şimdi de sizleri paylaşmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
Upton 2017 yılında beyzbolcu Justin Verlander ile dünyaevine girmiş bu evlilikten bir çocukları doğmuştu.
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Kate Upton kızı

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