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Kate Winslet Kahramanmaraş depremi için bağış çağrısında bulundu

23.02.2023 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü oyuncu Kate Winslet, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından depremzedeler için harekete geçti. Ünlü İngiliz bağış çağrısında bulundu.

Kate Winslet Kahramanmaraş depremi için bağış çağrısında bulundu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler; birçok il ve ilçeyi sarstı. On binlerce vatandaşımızın yaşamını yitirdiği depremlerin ardından Türkiye'ye dünyadan yardım yağarken ünlü isimler de depremzedeler için kolları sıvadı.

Oscar ödüllü İngiliz oyuncu Kate Winslet, Türkiye'deki yıkıcı depremlere kayıtsız kalmadı.

Winslet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinden depremzedeler için yardım istedi.

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Kate Winslet, Türkiye ve Suriye'de gördüğü manzaralardan ötürü mahvolduğunu belirterek, İngiltere merkezli 'Choose Love' kuruluşunun yardım kampanyasına bağış çağrısı yaptı.

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Kuruluşun, bölgedeki yerel ortaklarıyla birlikte depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşıladığını aktaran Winslet, "Lütfen ne kadar verebiliyorsanız verin. Tek bir kuruş bile hayat kurtarmak için önemlidir" ifadelerini kullandı.


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