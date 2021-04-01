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Millie Bobby Brown’un setteki ilginç alışkanlığı! Çekimlerde havlıyor

Seray Üstün Seray Üstün
01.04.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stranger Things dizisiyle adını duyuran genç oyuncu Millie Bobby Brown, Godzilla Vs. Kong filmiyle yeniden beyazperde de boy göstermeye hazırlanıyor. Güzel oyuncunun yeni projesi için geri sayım başlamışken ilginç bir set alışkanlığı rol arkadaşları tarafından açıklandı.

Millie Bobby Brown’un setteki ilginç alışkanlığı! Çekimlerde havlıyor

Sinema ve dizilerin aranılan ismi haline gelen 17 yaşındaki yıldız Millie Bobby Brown, setteki ilginç davranışlarıyla bir kez daha gündeme geldi. 2019 yapımı Godzilla II: Canavarlar Kralı'ndaki (Godzilla: King of Monsters) Madison Russell karakterine yeniden hayat vererek gişe rekorları kıran filmin devamı niteliğindeki Godzilla Vs Kong projesinde başrol oynayan Bobby’in setteki davranışlarını çalışma arkadaşları ifşa etti.

Metro gazetesine konuşan oyuncular Brian Tyree Henry ve Julian Dennison, Brown'ın çekimler arasında şarkı söylediğini ve bazen köpek taklidi yaptığını söyledi.

“ENERJİYE İHTİYAÇ DUYDUĞUNDA HAVLIYOR”

Henry, "Çekimler arasında kelimenin tam anlamıyla avazımız çıktığı kadar bağırarak şarkı söyledik. Çok eğlenceliydi. Havlamayı da seviyor" dedi. Filmde Josh Valentine'i canlandıran Dennison ise güzel oyuncunun garip alışkanları hakkında, “Bu onun için anlık bir şey miydi, havlamaktan hoşlandığı bir dönem miydi, bilmiyorum. Ama çekim öncesi enerjiye ihtiyaç duyarsa havlıyordu” ifadelerini kullandı.

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