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Yeni Amy Winehouse belgeseli geliyor! Annesi Janice Winehouse’un katkısıyla çekilecek

Seray Üstün Seray Üstün
01.04.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatını anlatan Amy belgeseliyle Oscar kazanan ünlü şarkıcı Amy Winehouse’un yaşamını yeni bir projeyle ekranlara gelecek. 2011'de hayatını kaybeden şarkıcının annesi Janice Winehouse, kendisinin katkısıyla hazırlanacak yeni belgeselin "Gerçek Amy"yi anlatacağını söyledi.

Yeni Amy Winehouse belgeseli geliyor! Annesi Janice Winehouse’un katkısıyla çekilecek

Alkol zehirlenmesi nedeniyle henüz 27 yaşındayken hayatını kaybeden Amy Winehouse’un vefatının onuncu yılında onun yaşamını anlatan yeni bir belgeselin çekimlerine başlandığı duyuruldu. Yapımını BBC’nin üstleneceği projeye, İngiliz sanatçının annesi Janis Winehouse katkıda bulunacak. BBC’nin haberine göre, 2003 yılında Multipl Skleroz (MS) hastalığı teşhisi konulan Janis Winehouse, hastalığı onu Amy ile ilgili anılarını yok etmekle tehdit ettiği için belgesele katılmayı seçti.

Dünyanın kendisinin büyüttüğü Amy’i tanımadığını hissettiğini söyleyen Janis Winehouse, “Onun köklerini anlama ve gerçek Amy hakkında daha derin bir iç görü sunma fırsatını dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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2015 yılınsa “En İyi Belgesel” dalında Oscar Ödülü kazanan Amy filminde ünlü sanatçının hayatı konu edilmişti. Filmde Janis Winehouse başta olmak üzere sanatçının hayatına dokunan pek çok önemli isim yer almıştı. Ancak film gösterime girdikten sonra aile, belgeselden ayrılmak istediklerini belirten bir açıklama yapmıştı. Aile, Amy belgeseliyle ilgili yaptığı açıklamada, filmde temelsiz iddialara yer verildiğini belirterek “Anlatı, Amy'nin hayatının son yıllarında onunla hiçbir ilgisi olmayan arkadaşlarının dar bir örneğinden oluşuyor. Film yapımcılarına ifade edilen karşı görüşler belgeselde yer bulmadı” demişti.

amy winehouse aile

Janice Winehouse, kızının mirasını belgeselle canlı tutmanın yanı sıra 2016’da kızıyla ilişkisini ve Amy'nin madde bağımlılığı ile mücadelesini anlatan Loving Amy: A Mother's Story kitabını yazdı. Janis ve eski eşi Mitch Winehouse, insanları bağımlılık konusunda eğitmeye odaklanan Amy Winehouse Vakfı'nı da yönetiyor.

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