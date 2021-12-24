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Kate Winslet’tan Leonardo DiCaprio itirafı: Gözyaşlarına boğuldum

24.12.2021 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20’li yaşlarının başında Titanik filminde rol alarak isimlerini tüm dünyaya duyuran Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio ikilisi, filmden sonra da dostluklarıyla Hollywood ünlülerine örnek oldu. Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle üç yıldır görüşemeyen iki ünlü uzun bir aradan sonra bir araya geldi.

Kate Winslet’tan Leonardo DiCaprio itirafı: Gözyaşlarına boğuldum

Son olarak Mare of Easttown dizisinde rol alan Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet ile Oscar ödüllü Leonardo DiCaprio’nun dostluğu herkes tarafından bilinen bir gerçek.

Kate Winslet, üç yıl görüşemedikten sonra Leonardo DiCaprio'yla yeniden bir araya geldiğinde "gözyaşlarına boğulduğunu" itiraf etti.

TİTANİK İLE HAYATLARI DEĞİŞTİ

Winslet ve DiCaprio bilindiği üzere James Cameron'ın 1997 yapımı romantik draması Titanik'te (The Titanic) sırasıyla Rose ve Jack olarak birlikte rol almıştı. Çekimler sırasında Winslet 21, DiCaprio ise 22 yaşındaydı.

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İkili, Sam Mendes'in yönetmenliğini yaptığı drama filmi Hayallerin Peşinde'de (Revolutionary Road) evlilikleri sorunlu bir çifti canlandırmak için 12 yıl sonra yeniden bir araya gelmişti.

YILLAR SONRA BULUŞTULAR

Winslet ve DiCaprio kısa süre önce üç yıl sonra ilk kez Los Angeles'ta bir araya geldi. Buluşma anlarından bahseden Emmy ödüllü oyuncu, The Guardian'a "Gözyaşlarına boğuldum. Onu hayatımın yarısı kadar süredir tanıyorum!" dedi.

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46 yaşındaki oyuncu şöyle devam etti:

"Kendimi New York'ta bulmuşum ya da o Londra'daymış da yemeğe çıkıp ya da kahve içip arayı kapatma şansımız olmuş gibi değil. Ülkelerimizden ayrılamadık. Dünya çapındaki çok fazla arkadaşlık gibi biz de Covid yüzünden birbirimizi özledik. O benim arkadaşım, çok yakın arkadaşım. Ömür boyu birbirimize bağlı olacağız."

"HAVALI HİSSEDİYORUM"

Röportajın başka bir kısmında Winslet, "film ve televizyon camiasındaki" yaş ayrımcılığını tartıştı.

"Film ve televizyon camiasında orta yaşlı kadınlar uzun süredir küçümseniyor, saygı görmüyor ve görmezden geliniyor. Şimdiyse bu durum değişmekte. Emmy ödülü kazanan aktrislere bakın. Hiçbirimiz hiçbir şekilde 20'li yaşlarımızda değildik ve bu harika! 40'larında bir aktris olarak kendimi hayal ettiğimden çok daha havalı hissediyorum."


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Anahtar Kelimeler:
Kate Winslet Leonardo DiCaprio
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