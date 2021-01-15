Kate Winslet tartışmalara son noktayı koydu: '43 yaşında tekrar soyundum, mutluyum'

Ammonite filminde, rol arkadaşı Saoirse Ronan’la yakınlaştığı sahnelerle ilgili konuşan Kate Winslet o sahnelerin herhangi bir şekilde tartışmalı olmasını reddettiğini söyledi. Heteroseksüel aşıkların aksine, aynı cinsiyetler arasındaki yakınlığı ekranda görünce tartışmalı hale gelmesini çifte standart olarak yorumladı.

Kate Winslet, Ammonite filminde Saoirse Ronan ile paylaştığı aşk sahnesinin 'harika bir şey' olduğunu söyledi. Oscar ödüllü oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

"Neden 'lezbiyen ya da gey' yerine tutkulu sahneler olarak adlandırılmıyorlar? Titanic’teki sahneyi izlerken 'Heteroseksüel romantizm' demeyiz!"

Ammonite filmi için yaptığı araştırmaları dile getiren Kate Winslet, bazı insanların tarihi eşcinsel ilişkilerin 'oldukça çekingen' olduğunu varsaydığını, ancak film için yaptığı kapsamlı araştırmanın aksini gösterdiğini söyledi. Yaşanmış bir olaydan filme uyarlanan Ammonite filmine konu olan Mary ve Charlotte arasındaki mektuplaşmaları okuduğunu söyledi.