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Kate Winslet tartışmalara son noktayı koydu: '43 yaşında tekrar soyundum, mutluyum'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 15.01.2021 15:01 | Son Güncelleme:
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Kate Winslet tartışmalara son noktayı koydu: '43 yaşında tekrar soyundum, mutluyum'

Kate Winslet, Ammonite filmindeki tartışmalı sahnelerle ilgili konuştu. 43 yaşında tekrar soyunduğu için mutlu olduğunu söyleyen Winslet, yaşadıkları için 'harika bir şey' dedi.

Ammonite filminde, rol arkadaşı Saoirse Ronan’la yakınlaştığı sahnelerle ilgili konuşan Kate Winslet o sahnelerin herhangi bir şekilde tartışmalı olmasını reddettiğini söyledi. Heteroseksüel aşıkların aksine, aynı cinsiyetler arasındaki yakınlığı ekranda görünce tartışmalı hale gelmesini çifte standart olarak yorumladı.

Kate Winslet, Ammonite filminde Saoirse Ronan ile paylaştığı aşk sahnesinin 'harika bir şey' olduğunu söyledi. Oscar ödüllü oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

"Neden 'lezbiyen ya da gey' yerine tutkulu sahneler olarak adlandırılmıyorlar? Titanic’teki sahneyi izlerken 'Heteroseksüel romantizm' demeyiz!"

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Ammonite filmi için yaptığı araştırmaları dile getiren Kate Winslet, bazı insanların tarihi eşcinsel ilişkilerin 'oldukça çekingen' olduğunu varsaydığını, ancak film için yaptığı kapsamlı araştırmanın aksini gösterdiğini söyledi. Yaşanmış bir olaydan filme uyarlanan Ammonite filmine konu olan Mary ve Charlotte arasındaki mektuplaşmaları okuduğunu söyledi.

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45 yaşındaki aktris Ammonite filmindeki tutkulu sahneler için koreografi yerine Saoirse Ronan’la birlikte karar verdiklerini dile getirdi:

"Saoirse ve ben diğer her şeye karar verdik. Tutkulu anlar yaşayabilecekleri benim için çok açıktı ve Saoirse ve ben bunu somutlaştırmak istiyorduk. Ve benim için, şu an olduğum yaşta, aslında oldukça iyi hissettirdi! 43 yaşında kamera karşısında soyunuyorum. 'Bu nasıl mümkün olabilir?!' Diye düşündüm. Yemin ederim, ekranda bir daha soyunmam sanıyordum. Gerçekten çok iyi hissettim."

AMMONİTE KONUSU

Yönetmenliğini Francis Lee'nin üstlendiği film, dünyanın ilk fosil bilimcisi (paleontolojist) olarak tanınan Mary Anning'in yaşamından kesitler sunuyor. Filmde İngiliz bilim insanı Anning'i Kate Winslet canlandırıyor.

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