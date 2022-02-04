Katie Price ayaklarını fetiş sitelerinde görünce para karşılığında...

Geçtiğimiz aylarda alkol ve uyuşturucunun etkisindeyken otomobil kullanan Price, trafik kazası geçirmiş ve tutuklanmıştı. Kötü günleri geride bırakan ünlü şov yıldızı, eski günlerine geri döndü ve fotoğraf çekimlerini paylaşmak için bir OnlyFans hesabı açtı.

Ünlü isim ancak aynı zamanda çok niş bir kitleye hitap etmeye karar verdi. Katie Price , OnlyFans'ta ayak parmaklarının fotoğraflarını sattığını ve "ayaklarını fetiş web sitelerinde gördüğünü" itiraf etti.



43 yaşındaki eski çekici model, kısa bir süre önce bir basın toplantısında rahibe kostümü giymiş ve "Benim vücudum, benim kurallarım" yazan bir kuşak giyerek OnlyFans hesabını duyurdu.

Aboneleriyle bir soru-cevap yapan Price, hayranlarından belirli bir oje rengi talep etmelerini isteyerek fotoğraf çekimlerini hayranlar için kişiselleştiriyor.



Katie'ye vücudunun en sevdiği yeri sorulduğunda, "Bunun ayaklarım olduğunu söylemeliyim" dedi.

"Küçük, güzel, prenses ayaklarım var. Herkes her zaman ayaklarımın ne kadar güzel olduğunu söyler. Ayaklarıma çok iyi bakarım. Yumuşak, küçükler ve iki yıl önce onları kırmış olmama rağmen onlar' hala sağlam.”

"İnsanlar ayaklarıma hayran kalıyor, görünüşe göre ayaklarım bazı fetiş sitelerinde," dedi ve hatta ayaklarını nemlendirirken fanteziye oynadı.



