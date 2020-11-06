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Katie Price tatilde aşka geldi

06.11.2020 10:54 | Son Güncelleme:
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Ağustos ayında tatil için geldiği Türkiye'de iki bacağını birden kıran Katie Price, sevgilisi Carl Woods, Maldivler'deki romantik bir tatiline devam ediyor. Ayakları tam olarak iyileşmediği gözlemlenen Price, tatili sevgilisinin kollarında geçiriyor.

Hem diş tedavisi olmak hem de tatil yapmak için Türkiye'ye gelen ve burada aqua parktan kayarken iki bacağını da kıran İngiliz model ve televizyon yıldızı Katie Price, tam olarak sağlığına kavuşamasa da sevgilisiyle Maldivler tatilinin tadını çıkarmaktan geri durmuyor.

Erkek arkadaşı Carl Woods ile Maldivler'e romantik bir kaçamak yaşayama giden ünlü isim, denizde sevgilisiyle samimi anlar yaşadı.

Katie Price'ın eski sevgilisi isyan etti! '3 erkekle yattı'Katie Price'ın eski sevgilisi isyan etti! '3 erkekle yattı'

İngiliz basının dikkat çeken isimleri arasında olan Price, en son sevgilisini
3 erkekle aldattığı yönünde çıkan haberlerle gündem oldu.

Katie Price tatilde aşka geldi

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