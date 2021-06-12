Katie Price Türkiye'de estetik tatiline geliyor

Jordan adıyla da tanınan model ve oyunu Katie Price, geleneği bozmadı ve yine bir dizi estetik operasyon için Türkiye'ye gelmeye karar verdi. Katie Price, aynı zamanda tatil de yapacağı Türkiye'de kaş ve yüz kaldırma operasyonu geçirecek. Zaten kaplama olan dişlerini yeniletecek. Bu kez estetik prosedürün en önemli kısmını ise bütün vücudundan yağ aldırma işlemi oluşturacak.

GÖRÜNTÜSÜNDEN MEMNUN DEĞİL

Katie Price'e yakın bir kaynak, İngiliz basınına yaptığı açıklamada Price'in geçen yıl Türkiye tatilinde bacağını kırdıktan sonra kilo aldığını ve bunun da etkisiyle görüntüsünden memnun olmadığını söyledi. Price'ın arkadaşı, yıldızın kırılan ve birkaç kez ameliyat geçirdiği bacağı nedeniyle hareket edemediğini bu yüzden de kilo aldığını belirtti.

ESTETİK TATİLİ

Katie Price da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir Instagram paylaşımında görüntüsünden mutlu olmadığını belirtmişti. Görev aldığı bir çekimin kamera arkasından görüntüler paylaşan Price, yakında bir dizi estetik operasyon geçirmeye hazırlandığını duyurmuştu. Price, takipçilerine "bu estetik operasyonların öncesinde ve sonrasında çekilen görüntülerini de Youtube kanalından yayınlayacağını" duyurdu. Price, bu konuda da gerçekten çok heyecanlı olduğunu belirtti.





