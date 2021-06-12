MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Katie Price Türkiye'de estetik tatiline geliyor

Katie Price Türkiye'de estetik tatiline geliyor

12.06.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katie Price, geleneği bozmadı ve yine bir dizi estetik operasyon için Türkiye'ye gelmeye karar verdi.

Katie Price Türkiye'de estetik tatiline geliyor

Jordan adıyla da tanınan model ve oyunu Katie Price, geleneği bozmadı ve yine bir dizi estetik operasyon için Türkiye'ye gelmeye karar verdi. Katie Price, aynı zamanda tatil de yapacağı Türkiye'de kaş ve yüz kaldırma operasyonu geçirecek. Zaten kaplama olan dişlerini yeniletecek. Bu kez estetik prosedürün en önemli kısmını ise bütün vücudundan yağ aldırma işlemi oluşturacak.

spl1650453_002

GÖRÜNTÜSÜNDEN MEMNUN DEĞİL

Katie Price'e yakın bir kaynak, İngiliz basınına yaptığı açıklamada Price'in geçen yıl Türkiye tatilinde bacağını kırdıktan sonra kilo aldığını ve bunun da etkisiyle görüntüsünden memnun olmadığını söyledi. Price'ın arkadaşı, yıldızın kırılan ve birkaç kez ameliyat geçirdiği bacağı nedeniyle hareket edemediğini bu yüzden de kilo aldığını belirtti.

SPL5229122_007

ESTETİK TATİLİ

Katie Price da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir Instagram paylaşımında görüntüsünden mutlu olmadığını belirtmişti. Görev aldığı bir çekimin kamera arkasından görüntüler paylaşan Price, yakında bir dizi estetik operasyon geçirmeye hazırlandığını duyurmuştu. Price, takipçilerine "bu estetik operasyonların öncesinde ve sonrasında çekilen görüntülerini de Youtube kanalından yayınlayacağını" duyurdu. Price, bu konuda da gerçekten çok heyecanlı olduğunu belirtti.

SPL5216615_011

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileriMutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
'Süreyya Yalçın'ın ölçülü tarzı' 'Süreyya Yalçın'ın ölçülü tarzı'
Anahtar Kelimeler:
Katie Price
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milli yıldızlar tarihe geçti!

Milli yıldızlar tarihe geçti!

11 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

11 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Yomra Belediye Başkanı'na saldıran zanlı yakalandı

Yomra Belediye Başkanı'na saldıran zanlı yakalandı

Beşiktaş'tan Okan Buruk açıklaması

Beşiktaş'tan Okan Buruk açıklaması

Bergen’in katili eski eşi ilk kez konuştu: Bergen filmini çekemez

Bergen’in katili eski eşi ilk kez konuştu: Bergen filmini çekemez

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Üzücü haber! Yeniden kansere yakalandı

Üzücü haber! Yeniden kansere yakalandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

O dizi için final kararı! Ekrana veda ediyor

O dizi için final kararı! Ekrana veda ediyor

Havuz başında cesur poz! Mest etti

Havuz başında cesur poz! Mest etti

Fransız fotoğrafçıya özel pozlar

Fransız fotoğrafçıya özel pozlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.