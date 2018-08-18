Katil zanlısı, sevgilisinin kızını da istismar etmiş!

Olay, 24 Temmuz günü Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Daha önce eşinden boşanan, 2'si kız, 4 çocuk annesi Saide Yükselir, 23 Temmuz günü evli ve 3 çocuk babası Rahim Aracı'nın iş yerine giderek, tartışmaya başladı. Tartışma sırasında olay yerine polis geldi. Çift birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını söyleyerek barıştı.

8 EL ATEŞ ETTİ

Bir gün sonra Rahim Aracı, ciple iş yerine gelirken yanındaki Saide Yükselir'e tabancayla 8 el ateş etti. Kanlar içinde kalan Yükselir'i araçtan atan Rahim Aracı, olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan Saide Yükselir, kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Saide Yükselir son nefesinde olay yerine gelen polislere “Beni Rahim vurdu” diyerek katilinin ismini söyledi.

Katil zanlısının 2002 yılında 2 kişiyi öldürdüğü, 11 yıl hapiste kaldıktan sonra şartlı tahliye edildiği belirlendi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Olayın ardından özel bir ekip kuran Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Rahim Aracı’nın peşine düştü. Aracı’nın irtibatlı olduğu arkadaşlarından bilgi toplayan ekipler, gidebileceği yerleri araştırdı. Rahim Aracı’nın Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir pansiyonda kaldığının bilgisine ulaşan ekipler, düzenlenen baskınla şüpheliyi yakaladı.