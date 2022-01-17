Katmerin böylesi: İç Anadolu'dan mis gibi saya çöreği

Bilhassa Yozgat yöresinde sıklıkla yapılan ve bu bölgenin yöresel lezzetleri arasında yer alan saya çöreği hem yapılışı ile çok zevkli hem yemesi oldukça keyifli. Sıcak sıcak tüketildiğinde çıtır çıtır üst yüzeyiyle damaklarda keyifli bir an yaşatan ve tel tel dökülen katmanlarıyla bir yiyenin bir daha isteyeceği bu lezzetli tarifi mutlaka defterinize not edin. Haydi tarifimize geçelim...

SAYA ÇÖREĞİ TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı süt (200 ml)

1 çay bardağı yoğurt

2 yumurta sarısı

1 paket kabartma tozu

2,5 su bardağı un

200 gram tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI