Katmerin böylesi: İç Anadolu'dan mis gibi saya çöreği

Bilhassa Yozgat yöresinde sıklıkla yapılan ve bu bölgenin yöresel lezzetleri arasında yer alan saya çöreği hem yapılışı ile çok zevkli hem yemesi oldukça keyifli. Sıcak sıcak tüketildiğinde çıtır çıtır üst yüzeyiyle damaklarda keyifli bir an yaşatan ve tel tel dökülen katmanlarıyla bir yiyenin bir daha isteyeceği bu lezzetli tarifi mutlaka defterinize not edin. Haydi tarifimize geçelim...
MALZEMELER
2 su bardağı süt (200 ml)
1 çay bardağı yoğurt
2 yumurta sarısı
1 paket kabartma tozu
2,5 su bardağı un
200 gram tereyağı
HAZIRLANIŞI
Derin bir karıştırma kasesinin içerisine oda sıcaklığında beklettiğiniz 2 su bardağı süt ve 1 çay bardağı yoğurdu koyun.
Çırpma teliyle birlikte iki malzemeyi birbirine karıştırın.
Bir tatlı kaşığı tuzu ilave edin.
Ardından 1 paket kabartma tozunu ekleyin ve 2,5 su bardağı unu da yavaş yavaş ilave edin.
Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene dek yoğurun.
Elinize yapışmayan bir hamur kıvamı elde ettiğinizde hamurunuzun üzerini streç film yardımı ile kapatın ve hamurunuzu dinlendirin.
Hamur dinlenirken küçük bir sos tavası içerisinde 200 gram tereyağını eritin. Eriyen tereyağını ılımaya bırakın.
Dinlenen hamurunuzu mutfak tezgahına alın ve toparlayın. Ardından hamurunuzu 8 eşit parçaya ayırın.
İlk 4 bezeyi alın ve oklava yardımı ile açın. Erittiğiniz tereyağını açtığınız dört kat hamurun aralarına sürün ve üst üste yerleştirin.
Diğer 4 bezeyi de aynı şekilde açın ve aralarını yağlayarak üst üste yerleştirin.
Açtığınız ilk 4 hamuru fırın tepsisi üzerine alıp elinizle düzleştirin. Açtığınız diğer dörtlü hamurları da başka bir fırın tepsisine yerleştirin.
İki yumurta sarısını bir kase içerisine alıp çırpın.
Tepsilerde yer alan hamurların üzerine çatalla izler yapın.
Çırptığınız yumurtaları hamurların üzerine bolca sürün ve önceden ısıttığınız 180 derece fırında pişirin.
Alt üst kontrolü yapın ve her iki tarafın da kızardığından emin olduğunuzda fırından alın.
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