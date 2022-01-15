Katy Perry'den üstsüz paylaşım! Sütyenini çıkarıp...

Amerikalı ünlü müzisyen Katy Perry, Instagram paylaşımı ile gündem oldu. 37 yaşındaki pop yıldızı, sütyenini çıkarıp üstsüz bir şekilde çekilen fotoğrafını paylaşarak sosyal medyada hayranlarını çılgına çevirdi.

Katy Perry, yüzü duvara dönükken çıplak sırtını ortaya çıkarırken üzerinde sadece yüksek belli pantolonu kaldı.

Şarkıcı, kolları başının yukarısına kaldırarak verdiği pozda, uzun siyah saçları beline kadar uzanması hayranlarından övgü aldı. Duvardaki tabelada "Hortumla yıkamayın" notu ise dikkatlerden kaçmadı.

