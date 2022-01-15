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Katy Perry'den üstsüz paylaşım! Sütyenini çıkarıp...

15.01.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamilelik kilolarını veremediği için eleştirilen ve "Herkes bebek doğurup bir ayda incecik olmak zorunda değil" açıklamasıyla adından söz ettiren Amerikalı şarkıcı Katy Perry, sosyal medya hesabından paylaştığı üstsüz pozu ile kendine hayran bıraktı. Orlando Bloom ile evli olan Perry, geçtiğimiz sene anne olmuştu.

Katy Perry'den üstsüz paylaşım! Sütyenini çıkarıp...

Amerikalı ünlü müzisyen Katy Perry, Instagram paylaşımı ile gündem oldu. 37 yaşındaki pop yıldızı, sütyenini çıkarıp üstsüz bir şekilde çekilen fotoğrafını paylaşarak sosyal medyada hayranlarını çılgına çevirdi.

Katy Perry, yüzü duvara dönükken çıplak sırtını ortaya çıkarırken üzerinde sadece yüksek belli pantolonu kaldı.

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Şarkıcı, kolları başının yukarısına kaldırarak verdiği pozda, uzun siyah saçları beline kadar uzanması hayranlarından övgü aldı. Duvardaki tabelada "Hortumla yıkamayın" notu ise dikkatlerden kaçmadı.

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Katy Perry
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