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Katy Perry’nin gözü sosyal medyada olay olmuştu! Açıklama geldi

29.10.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katy Perry, sosyal medyada viral olan videonun ardından hayranlarının komplo teorilerine açıklık getirdi. ABD'nin Nevada eyaletinin Las Vegas kentindeki konser performansında şarkıcısının gözü "hata vermiş" gibi göründü.

Amerikalı şarkıcı Katy Perry, konseri sırasında sahnede yaşadığı göz problemiyle hayranlarını korkuttu. Sahnede poz veren Katy Perry, sağ gözünü kontrol edemedi. Ani bir göz sarkması yaşayan ünlü şarkıcının o anları hayranları tarafından anbean kaydedildi. Video sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. TikTok kullanıcıları videoya “Katy Perry iyi mi?”, "Bu gerçek mi? Onun için gerçekten endişelendim" gibi yorumlar yaptı.

"KLON HATASI"

Perry'nin yaşadığı göz sorununun ardından "teknik bir arıza" , "şarkı indiriyordu" , "klon hatası. Bir dahaki sefere tüm yazılımların güncellendiğinden emin olun ve gerekli yamaları yapın" şakaları gecikmedi. Birçok kullanıcı, takma kirpik yapıştırıcısının Katy Perry'nin gözünü kapattığını düşünürken, diğer kullanıcılar da şarkıcının migreni olduğunu ya da stres veya yorgunluk nedeniyle göz spazmı geçirmiş olabileceğini düşünüyor.

19 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Önceki günlerde TikTok'ta paylaşılan video 19 milyondan fazla izlendi. Hayranlarından yoğun bir şekilde yorumlar gelirken, bazıları şarkıcının "arızalı" bir robot olduğunu düşündü. Perry, "hatanın" aslında performans sırasında kullandığı birçok parti numarasından biri olduğunu paylaşarak söylentilere son noktayı koydu.

Şarkıcı, perşembe günü (27 Ekim) Instagram'daki bir gönderisinde, viral videoyu yeniden paylaşarak geçen hafta ortaya çıkan teorilerle dalga geçti. Ayrıca Las Vegas'taki yerleşik konserinin 2023'te tekrar yapılacağını duyurdu.

AÇIKLAMA YAPTI

Perry, "Tüm #flatearthers (#düzdünyacılar) #spaceisfakers (#uzaysahtedirciler) #birdsarentrealers (#kuşlargerçekdeğilciler) #skyisntbluers'ı (#gökyüzümavideğilciler) gelecek yıl Vegas'ta kırık oyuncak bebek gözü parti numaramı gerçek hayatta görmeye davet ediyorum!" diye yazdı.

Performans sırasında kullandığı diğer bazı numaralara da açıklık getiren Perry, "Bu gösteri koşulsuz sevgiyi bulmakla ilgili kesintisiz bir parti ve garip bir şekilde (benim için) hiç de politik değil, memelerimden bira akıtıyorum (bu da bir parti numarası... Aslında şerbetçiotu salgılamıyorum şapşal!)" diye ekledi.


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