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Katy Perry'ye ikinci taciz suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 11:03 | Son Güncelleme

ABD'li model Josh Kloss'un Katy Perry için ortaya attığı taciz iddialarının ardından bir suçlamada sunucu Tina Kandelaki'den geldi.

Katy Perry'ye ikinci taciz suçlaması

ABD'li model Josh Kloss'un Katy Perry'ye yönelik taciz iddialarının ardından bir suçlamada Rus TV sunucusu Tina Kandelaki tarafından yapıldı.

Kandelaki taciz iddiaları hakkında şöyle konuştu: "Katy Perry'nin de katıldığı bir partiye davet edilmiştim. Oldukça içkiliydi ve beni kendi tutkularının bir nesnesi olarak seçti."

Çekim sonrası verilen partide ünlü yıldızın kendisini taciz ettiğini ve Perry'nin cinsel organını rızası dışında kendisine gösterdiğini öne sürmüştü.

Perry’nin (34) 2010’da Teenage Dream şarkısının klibinde sevgilisini, model Josh Kloss (38) canlandırmıştı.

Kloss, eğlence sektöründe sadece erkeklerin değil kadınların da gücü ele geçirince mide bulandırıcı olabildiğini ifade etti.

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Katy Perry Katy Perry taciz

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