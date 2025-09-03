YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Kavanozu 350 TL! Uzun süre bozulmamasıyla biliniyor... Kapış kapış satılıyor

İçerik devam ediyor

Kış aylarının vazgeçilmezi domates salçası birçok bölgede yapılmaya başlandı. Hataylı depremzede kadınlar da yaptıkları salçalarla hem psikolojilerine hem de aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Kavanozu 350 TL'den satılan salçalar uzun süre bozulmamasıyla biliniyor. Afetzede kadınların salçalarına ise talep yoğun.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde afetzede kadınlar kış aylarının vazgeçilmezi domates salçasının üretimi için yoğun mesai harcıyor. 15 kadının el emeğinden oluşan domates salçası, kavanoz fiyatı 350 TL'den satılırken hem yerel çiftçiye hem de kadınlara katkı sağlıyor.

Kavanozu 350 TL! Uzun süre bozulmamasıyla biliniyor... Kapış kapış satılıyor 1

KAVANOZU 350 LİRA

Asrın felaketinin ardından Hatay'da, deprem bölgesindeki ekonominin iyileştirilmesi için yürütülen çalışmalar ve yatırımlar aralıksız devam ediyor. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nca Altınözü ilçesinde faaliyet gösteren Zeytin Emeği Kadın Kooperatifi (HAZEK) bölgede yaşayan vatandaşların kalkınmasını hedefliyor. Yerel çiftçilerin hasat edilen domateslerini alan kooperatifteki kadınlar, yoğun çalışmanın ardından kazanlarda kaynatılarak domates salçasına dönüştürüyor. Kış aylarının vazgeçilmezi domates salçası, meşakkatli aşamalarından sonra kavanozlara koyularak satışa sunuluyor. Kış hazırlığı yapamayacak vatandaşlar için yöresel ürünleri yapmaya devam eden HAZEK, domates salçasının kavanoz fiyatını 350 TL'den satışa sunuyor.

Kavanozu 350 TL! Uzun süre bozulmamasıyla biliniyor... Kapış kapış satılıyor 2

NASIL YAPILIYOR?

Afetzede kadınlarla çiftçilerden alınan domatesleri aşamalardan geçerek salçaya dönüştüğünü ifade eden Mukaddes Kılıç, "Hazek Kadın Kooperatifi'nde yöresel ürünlerimizi üretiyoruz. Yerel üreticimizden üretilen domateslerimizi tarladan toplanıp bize ulaşıyor. Biz de burada en güzel şekilde önce temizliğine dikkat ederek yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra özel makinamıza çekiyoruz. Herhangi bir tortu ya da bir şey kalmadı diye tekrar elimizde süzme işlemi yapıyoruz. Süzme işlemi tamamlandıktan sonra kazanlarımızda kaynatıyoruz. Ne kadar kaynatılırsa o kadar güzel ve verimli ürün elde ediyoruz. Kazanlarımızda kaynadıktan sonra da isteğe göre iki çeşitte saklayabiliyoruz. Birincisi sıcak vakum kavanozlarda ve ikincisi güneşte kurutma işlemi yapıp kiloyla satışını yapıyoruz.

Kavanozu 350 TL! Uzun süre bozulmamasıyla biliniyor... Kapış kapış satılıyor 3

HEM PSİKOLOJİK HEM MADDİ

Kavanozda kilo fiyatı 350 TL'dir. Burada benimle beraber yaklaşık 15 kadın çalışıyoruz. Hepimiz kendimize burada hem psikolojik hem de maddi katkı sağlıyoruz. Hem evimize katkıda bulunuyoruz hem de burada biz kendi aramızda her konuda birbirimize destek oluyoruz" dedi.

Kavanozu 350 TL! Uzun süre bozulmamasıyla biliniyor... Kapış kapış satılıyor 4

"BURADA OLMAKTAN MEMNUNUM"

Çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu ve aile ekonomisine katkı sağladığını ifade eden Hayriye Çubuk, "Burada domates ve biber salçası, kömbe, kurabiye ve her türlü şey çıkıyor. Burada üretim yapıyoruz. Bugün domates salçası var. Önce domatesleri yıkıyoruz sonra makineden geçiriyoruz. Süzdükten sonra tencerelere koyuyoruz. Ben 3,5 buçuk aydan beri buradayım. Burada olmaktan gayet memnunum ve hem eşime hem de aileme destek oluyorum. Burada mutluyum, arkadaşlarla gayet iyi vakit geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kavanozu 350 TL! Uzun süre bozulmamasıyla biliniyor... Kapış kapış satılıyor 5

Kavanozu 350 TL! Uzun süre bozulmamasıyla biliniyor... Kapış kapış satılıyor 6
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Salça sezonu başladıSalça sezonu başladı
MasterChef kilis tava tarifiMasterChef kilis tava tarifi

Anahtar Kelimeler:
deprem domates Hatay salça
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'de de satılıyor! Avrupa ülkesi harekete geçti: Çocuklara satışı tamamen yasaklanıyor

Türkiye'de de satılıyor! Avrupa ülkesi harekete geçti: Çocuklara satışı tamamen yasaklanıyor

Özel 'ihraç ettik' demişti! Gürsel Tekin: 'Göreve başladık'

Özel 'ihraç ettik' demişti! Gürsel Tekin: 'Göreve başladık'

Milli takım kampında olanlar oldu! Yunus'tan antrenman sonrası olay hamle... Kerem'den anında yanıt geldi!

Milli takım kampında olanlar oldu! Yunus'tan antrenman sonrası olay hamle... Kerem'den anında yanıt geldi!

Aziz Yıldırım aday olacak mı? Günler kala son kararını verdi

Aziz Yıldırım aday olacak mı? Günler kala son kararını verdi

Ağustos enflasyonu belli oldu! Milyonların ve piyasaların kilitlendiği rakamları TÜİK açıkladı

Ağustos enflasyonu belli oldu! Milyonların ve piyasaların kilitlendiği rakamları TÜİK açıkladı

Fikret Orman ve Güzide Duran kimseyi umursamadı!

Fikret Orman ve Güzide Duran kimseyi umursamadı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.