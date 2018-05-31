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Kavga alevlendi ama davayı kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.05.2018 10:58 | Son Güncelleme

Eski manken ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal ve Güzide Duran arasındaki kavga yeniden alevlenmişti. Mahkeme iki ünlü isim hakkında kararını verdi

Kavga alevlendi ama davayı kaybetti

Eski manken ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal’ın, tehdit edildiği iddiasıyla mahkemeden 1 aylık koruma kararı aldırmasına Güzide Duran ve eşi Adnan Aksoy itiraz etti. Asıl şiddete uğrayan ve hak arama özgürlüğü kısıtlanan kişinin kendisi olduğunu belirten Güzide Duran, Amerika’da yaşadığını ve bu nedenle şiddet ve tehdit uygulamasının mümkün olmadığını belirtti. Mahkeme, Güzide Duran ve eşinin itiraz talebini reddetti. Ayşe Hatun Önal iş adamı sevgilisiyle olan ayrılığından Güzide Duran ile eşi Adnan Aksoy’u sorumlu olduğunu öne sürmüştü.

Güzide Duran da eski arkadaşı Ayşe Hatun Önal’ın fotoğraflarını izinsiz kullanarak sahte sosyal medya hesapları açıp, altlarına tehdit ve hakaret içerikli mesajlar yazarak kendisini zor durumda bıraktığını iddia etmişti.

Ayşe Hatun Önal, Güzide Duran’ın isim vermeden aleyhinde hakaret ve küçük düşürücü ifadelerin yer aldığı paylaşımlarda bulunduğunu öne sürerek mahkemeye başvurdu. Ayşe Hatun Önal’ın avukatı Barış Efe Şen İstanbul 5. Aile Mahkemesi’nden koruma talebinde bulundu. Mahkeme, Güzide Duran Aksoy ile eşi Adnan Aksoy’un 1 ay süreyle Ayşe Hatun Önal’a, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamalarına, ayrıca iletişim araçlarıyla rahatsız etmemeleri yönünde karar verdi.

Mahkemenin verdiği tedbir kararına itiraz eden Güzide Duran ve eşi Adnan Aksoy, kararın kaldırılması için bir üst mahkemeye başvurdu. Çiftin avukatları Serap Temur İşcen, “Müvekkillerim aylardır ABD’de bulunmaktadır. Türkiye’de dahi bulunmayan süreçte müvekkillerin şiddet ve şiddet tehdidinde bulundukları iddiası gerçek dışıdır.

Hürriyet'in haberine göre; davacı Ayşe Hatun Önal dosyaya birtakım gazete haberleri koyarak tedbir kararı istemiştir. Delil olarak sunulan gazete haberlerinin hepsi Eylül 2017 tarihli haberlerdir. 8 ay sonra başvuru yapılması kötü niyeti ortaya koymaktadır. Müvekkillerim karşı tarafa yönelik hiçbir tehdit, şiddet ve hatta hakkında bir beyanları dahi yoktur. Müvekkillerim açıkça sosyal medya karalama kampanyasına maruz bırakılmışlardır. Asıl basın yoluyla şiddete uğratılan, hak arama özgürlüğü kısıtlanan müvekkillerimdir. Müvekkillerim hiçbir zaman karşı taraf adına hakaret, şiddet içeren açıklamalar yapmamıştır. İtirazımızın kabulü ile yasaya aykırı tedbir kararının kaldırılmasını talep ederiz” diyerek tedbir kararının kaldırılmasını istedi.

İstanbul 6. Aile Mahkemesi, Güzide Duran Aksoy ile eşi Adnan Aksoy çiftinin itiraz talebinin yasal koşulları oluşmadığı gerekçesiyle reddine karar verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Güzide Duran ayşe hatun önal

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