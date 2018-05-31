Kavga alevlendi ama davayı kaybetti

Eski manken ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal’ın, tehdit edildiği iddiasıyla mahkemeden 1 aylık koruma kararı aldırmasına Güzide Duran ve eşi Adnan Aksoy itiraz etti. Asıl şiddete uğrayan ve hak arama özgürlüğü kısıtlanan kişinin kendisi olduğunu belirten Güzide Duran, Amerika’da yaşadığını ve bu nedenle şiddet ve tehdit uygulamasının mümkün olmadığını belirtti. Mahkeme, Güzide Duran ve eşinin itiraz talebini reddetti. Ayşe Hatun Önal iş adamı sevgilisiyle olan ayrılığından Güzide Duran ile eşi Adnan Aksoy’u sorumlu olduğunu öne sürmüştü.

Güzide Duran da eski arkadaşı Ayşe Hatun Önal’ın fotoğraflarını izinsiz kullanarak sahte sosyal medya hesapları açıp, altlarına tehdit ve hakaret içerikli mesajlar yazarak kendisini zor durumda bıraktığını iddia etmişti.

Ayşe Hatun Önal, Güzide Duran’ın isim vermeden aleyhinde hakaret ve küçük düşürücü ifadelerin yer aldığı paylaşımlarda bulunduğunu öne sürerek mahkemeye başvurdu. Ayşe Hatun Önal’ın avukatı Barış Efe Şen İstanbul 5. Aile Mahkemesi’nden koruma talebinde bulundu. Mahkeme, Güzide Duran Aksoy ile eşi Adnan Aksoy’un 1 ay süreyle Ayşe Hatun Önal’a, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamalarına, ayrıca iletişim araçlarıyla rahatsız etmemeleri yönünde karar verdi.