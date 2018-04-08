Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Kaya Çilingiroğlu, Posta'ya verdiği röportajda gündeme, aşka ve özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

Hülya Koçyiğit'in 'Türkiye'de baskı yok' açıklamalarının ardından Çilingiroğlu'ndan da Koçyiğit'e destek geldi.

İşte o röportajın satır başları:

"Sosyal medyaya nasıl bakıyorsunuz? Coşkun Sabah “Yetkim olsa Twitter’ı derhal kapatırım” dedi.

Daha neler canım. Sosyal medyayı seviyorum. Kapatılmasına gerek yok. Özgürlük kısıtlamalarına karşıyım.

Şu sıralar en çok özgürlük konuşuluyor. Kimi baskı var diyor, kimi yok. Sizce?

Ben baskı olduğunu düşünmüyorum. Güney’de isteyen rahat rahat bikinisini de giyiyor, içkisini de içiyor. O baskı nerede hissediliyor anlamıyorum. Bazı insanların siyasi söylemleri oluyor. Onlar rahatsız ediyor olabilir.

Sanatçıların askere moral için Hatay’a gitmesi çok tartışıldı. Siz ne diyeceksiniz?

Bunun tartışılmasını da doğru bulmuyorum. Bu bir destektir, moral ziyaretidir, kime ne zararı var?

ÇAPKIN DEĞİL SAĞLIKLIYIM

Aşk hayatınız nasıl?

İyi gidiyor. Bir kız arkadaşım var 8 aydır. Çocuklarla da tanıştı.