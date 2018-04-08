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Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.04.2018 09:34 | Son Güncelleme

Kaya Çilingiroğlu da "Türkiye'de özgürlük" tartışmalarına dahil oldu. hülya Koçyiğit'ten sonra o da “Ülkede baskı yok” dedi

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Kaya Çilingiroğlu, Posta'ya verdiği röportajda gündeme, aşka ve özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

Hülya Koçyiğit'in 'Türkiye'de baskı yok' açıklamalarının ardından Çilingiroğlu'ndan da Koçyiğit'e destek geldi.

İşte o röportajın satır başları:

"Sosyal medyaya nasıl bakıyorsunuz? Coşkun Sabah “Yetkim olsa Twitter’ı derhal kapatırım” dedi.

Daha neler canım. Sosyal medyayı seviyorum. Kapatılmasına gerek yok. Özgürlük kısıtlamalarına karşıyım.

Şu sıralar en çok özgürlük konuşuluyor. Kimi baskı var diyor, kimi yok. Sizce?

Ben baskı olduğunu düşünmüyorum. Güney’de isteyen rahat rahat bikinisini de giyiyor, içkisini de içiyor. O baskı nerede hissediliyor anlamıyorum. Bazı insanların siyasi söylemleri oluyor. Onlar rahatsız ediyor olabilir.

Sanatçıların askere moral için Hatay’a gitmesi çok tartışıldı. Siz ne diyeceksiniz?

Bunun tartışılmasını da doğru bulmuyorum. Bu bir destektir, moral ziyaretidir, kime ne zararı var?

ÇAPKIN DEĞİL SAĞLIKLIYIM

Aşk hayatınız nasıl?

İyi gidiyor. Bir kız arkadaşım var 8 aydır. Çocuklarla da tanıştı.

Çapkın bir adamsınız değil mi?

Kime göre çapkın? Çapkın değil de bence sağlıklı diyelim. Sağlıklı bir adamım. Olması gereken bu. Yoksa problem başlıyor. Her sağlıklı adamın hayatında bir kadın olacak.

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HÜLYA İLGİ ÇEKMEK ADINA TABİİ Kİ SOYUNABİLİR

Hülya Hanım’ın hayatına başka bir adam girdiğinde ne hissediyorsunuz?

Kötü hissetmiyorum. Biz ayrıldık, olay bitmiştir. Ama Hülya’nın hayatına bir daha birinin gireceğini tahmin etmiyorum. Çünkü Hülya ile kimse yapamaz. Onu taşımak kolay iş değil. Biz boşanınca arkadaşlarımın yarısı Hülya’ya asılmaya kalktı.

Çok güzel ve güçlü bir kadın Hülya Avşar. Nasıl ondan vazgeçilir ki?

Ona ne şüphe. Elbette çok güzel ve akıllı ama bazı şeyler bitiyor bazen. Ben güzelliğe, güce, maddiyata çok önem veren biri değilim. Benim için önemli olan kalptir. Orada bir şeyler bittikten sonra yürümüyor.

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Hülya Avşar, 27 Nisan’da vizyona girecek filmi ‘Selfi’ için çıplak poz verdi. Kızdınız mı?

Hayır. O bir sanat. Hülya da sanatını icra ediyor. Hülya enteresan kadındır. Hep ilkleri yapmıştır. Kızımın annesi olarak da gerekeni yapmıştır. İlgi çekmek adına tabii ki soyunabilir. Bunda bir şey yok. Zaten o fotoğrafı bana gönderdi ve hiç de çıplakmış gibi hissetmedim ya da öyle görmedim. O ne yapıyorsa en doğrusunu yapar.

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