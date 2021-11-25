Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ı oğlu paylaştı! İşte son hali

Kaya Çilingiroğlu’nun oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü spor yorumcusunun oğlu son olarak annesi Feraye Tanyolaç'ı paylaştı.

Kameralardan uzak bir hayat süren Tanyolaç bir döneme damga vurmuştu. Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'ı Feraye Tanyolaç ile aldattığı haberleri, o dönem magazin gazetelerinin manşetlerini süslemişti. Yıllardır gözlerden uzak yaşayan Tanyolaç'ın yıllar içerisindeki değişimi ise göze çarptı.

Hüseyin Kaya Çilingiroğlu annesinin doğum gününü bir fotoğrafla kutladı ve paylaşıma da "İyi ki doğdun anneciğim iyi ki varsın" dedi.

Kaya Çilingiroğlu ise eski eşiyle ilgili bu paylaşıma kalp emojisi koydu. Çoğu takipçi ise bu paylaşıma Tanyolaç'ın yıllara rağmen güzelliğini koruduğuna dair yorumlar yaptı.

"SİZ FERAYE'Yİ NEREDEN TANIYORSUNUZ"

Geçmişte, bir magazin muhabirinin Kaya Çilingiroğlu'na yönelttiği ''Kaya Bey, Ferrari'niz yeni mi?'' sorusuyla, gerçekler ortaya çıkmıştı. Çilingiroğlu, muhabire ''Siz Feraye'yi nereden tanıyorsunuz?'' yanıtını vermişti ve sır perdesi aralanmıştı.2009-2014 yılları arasında evli kalan Feraye Tanyolaç ve Kaya Çilingiroğlu, hala oğulları Hüseyin için zaman zaman bir araya geliyor.



