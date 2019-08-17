Mynet Trend

Kaybolduktan 11 gün sonra cansız bedeni derede bulundu

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 17.08.2019 22:18 | Son Güncelleme

Samsun'da gezintiye çıktığı ormanda kaybolan Kutsi Akıcı'nın (58) cansız bedeni, 11 gün sonra arama-kurtarma ekipleri tarafından Karaperçin deresinde bulundu.

Kaybolduktan 11 gün sonra cansız bedeni derede bulundu

Olay, 6 Temmuz günü öğlen saatlerinde Tekkeköy ilçesi Arkeoloji Vadisi'nde meydana geldi. Bir süre önce kalp ameliyatı olan Kutsi Alıcı, sık sık ormanlık alanda yürüyüş yapmaya başladı. Her gün aynı mevkiide yürüyüşe çıkan 3 çocuk babası Akıcı, dönmesi beklenen saatlerde evine dönmedi. Yakınları durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

AFAD'ın iz takip köpeği ChiChi ve İl Jandarma Komutanlığı'nın arama kurtarma köpeği Lodos'un da katıldığı çalışmaların 11'inci gününde, Akıcı'nın cansız bedeni Karaperçin deresinde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akıcı'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Akıcı'nın kesin ölüm sebebi, yapılan otopsinin ardından bellirlenecek. (DHA)

Tanesini 5 TL'den satıyor! Belediyeler sıraya girdiTanesini 5 TL'den satıyor! Belediyeler sıraya girdi
Ağustos ayında şaşırtan görüntü! Beyaza büründüAğustos ayında şaşırtan görüntü! Beyaza büründü
Terörün beli kırıldı! Burası Kato Dağı: Akın ettilerTerörün beli kırıldı! Burası Kato Dağı: Akın ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun Kutsi Akıcı

En Çok Okunan Trend Haberler

Kimse inanmadı ama o başardı! Gören fotoğraf çektirmek istiyor

Kimse inanmadı ama o başardı! Gören fotoğraf çektirmek istiyor

Terörün beli kırıldı! Burası Kato Dağı: Akın ettiler

Terörün beli kırıldı! Burası Kato Dağı: Akın ettiler

Ağustos ayında şaşırtan görüntü! Beyaza büründü

Ağustos ayında şaşırtan görüntü! Beyaza büründü

Galatasaray'dan dünya devine transfer oldu

Galatasaray'dan dünya devine transfer oldu

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Lüks araçlar geldiler ama yaptıkları iş çok şaşırttı

Lüks araçlar geldiler ama yaptıkları iş çok şaşırttı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Türkiye bu olayı konuşuyor! O anları anlattı

Türkiye bu olayı konuşuyor! O anları anlattı

Büyük ikramiyeyi kazanan bileti satan bayiden flaş açıklama

Büyük ikramiyeyi kazanan bileti satan bayiden flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kelebekler Vadisi’nde mahsur kalan Fransız müsteşar kurtarıldı

Kelebekler Vadisi’nde mahsur kalmıştı! Fransız müsteşar kurtarıldı

Hurdaya dönen araçtan kendi imkanıyla çıktı

Hurdaya dönen araçtan kendi imkanıyla çıktı

Ağustos ayında şaşırtan görüntü! Beyaza büründü

Ağustos ayında şaşırtan görüntü! Beyaza büründü

Terörün beli kırıldı! Burası Kato Dağı: Akın ettiler

Terörün beli kırıldı! Burası Kato Dağı: Akın ettiler

CHP’li vekil Mahmut Tanal'dan savcılara Demet Akalın için soruşturma çağrısı

CHP’li vekilden Akalın isyanı! Savcıları göreve çağırdı

Liverpool’lu taraftarların Taksim’de kupa coşkusu

Liverpool’lu taraftarların Taksim’de kupa coşkusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.