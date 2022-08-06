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Kayınvalidesini paylaşan Seda Sayan'a Ali Erkazan'dan küfürlü yorum

06.08.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük 7. eşi Çağlar Ökten'i sahne aldığı mekanda dinlemeye gitti. Eşinin konserinde kayınvalidesiyle birlikte dans edip eğlenen Seda Sayan'ın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Oyuncu Ali Erkazan, bir Instagram sayfanının yayınladığı Seda Sayan'ın görüntülerine küfürlü bir yorumda bulunarak gündem oldu.

Kayınvalidesini paylaşan Seda Sayan'a Ali Erkazan'dan küfürlü yorum

59 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan, 7’inci evliliğini yaptığı kendisinden 25 yaş küçük müzisyen eşi Çağlar Ökten'in sahnesini kayınvalidesi ve kayınpederiyle birlikte izlemeye gitti. Seda Sayan, eşinin konserinde 'Hicom' diye hitap ettiği kayınvalidesi Hicran Ökten ile karşılıklı göbek attı. Konser boyunca yerinde durmaya Seda Sayan'ın kayınvalidesinin genç görüntüsü dikkat çekti.

KAYINVALİDESİNE 'HİCOM' DEME NEDENİNİ AÇIKLADI

Seda Sayan, kayınvalidesiyle çekilen bir videosunu Instagram hesabından yayınladı. Sayan, kayınvalidesine 'Hicom' deme sebebini açıkladı: ''Kayınvalidem yanımda. Hico'm hoş geldin. Ben sana Hico'm diyorum diye birkaç kişi eleştirmiş, kızmış bana. Ben öyle diyorum çünkü kayınvalidemin adı Hicran.''

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ALİ ERKAZAN'DAN SEDA SAYAN'A KÜFÜRLÜ YORUM!

Seda Sayan'ın kayınvalidesiyle birlikte çekilen görüntüleri sosyal medyada geniş yer buldu. Bir Instagram sayfasında Seda Sayan ve kayınvalidesi Hicran Ökten'in görüntüleri paylaşıldı. Oyuncu Ali Erkazan ise o görüntülere şoke eden bir yorumda bulundu. Seda Sayan'ın sürekli aşk hayatıyla gündeme gelmesine sinirlenen Ali Erkazan, ''Ya bi s.... git hayatımızdan'' yorumunda bulundu. Ünlü oyuncu yaptığı yorumla görenleri şoke etti.

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Seda Sayan
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