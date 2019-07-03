Mynet Trend

Kayıp ihbarı verilmişti! Gizli numaradan babasını aramış

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 03.07.2019 14:15 | Son Güncelleme

Erzurum'un Oltu ilçesinde dün kayıp ihbarında bulunan 16 yaşındaki Esmanur Şimşek'ten haber geldi. Genç kızın, ailesini gizli numaran aradığı ve 'evlenmek amacıyla erkek arkadaşıyla kaçtığı'nı söylediği iddia edildi.

Kayıp ihbarı verilmişti! Gizli numaradan babasını aramış

Oltu'nun Ünlükaya Mahallesi'nde yaşayan Binnur- Hamza Şimşek'in tek çocukları olan ve Oltu Yusuf Ziya Bey Kız Anadolu Lisesi’nde 1’inci sınıfı bitiren Esmanur, dün sabah odasından çıkmadı. Kızı merak eden babası kilitli olan kapıyı kırarak odaya girdi. Esmanur'un evde olmadığı ve camın açık olduğunu gören aile durumu jandarma ve polise bildirdi. Güvenlik güçlerinin aramaya başladığı Esmanur'un kaybolduğuyla ilgili haberler basına yansıdı.

Haberler üzerine genç kızın dün akşam saatlerinde gizlediği bir cep telefonu numarasından babası Hamza Şimşek'i aradığı öğrenildi. Babasına, "Ben iyiyim, merak etmeyin. Oltu'nun bir köyündeyim" dediği ifade edilen Esmanur, annesi Binnur'un ağlaması üzerine telefonu kapattı. Güvenlik güçleri, genç kızın yerini ve ismini açıklamadığı köyü bulmak için araştırmasını sürdürüyor. (DHA)

2


PARTNERBu kente sadece çıplaklar girebiliyor!Bu kente sadece çıplaklar girebiliyor!
İki arkadaşın şaşırtan planı! 'Böyle olacağını düşünememiştim'İki arkadaşın şaşırtan planı! 'Böyle olacağını düşünememiştim'
11 yaşındaki kızı tuvalette sıkıştırıp... İğrenç olay!11 yaşındaki kızı tuvalette sıkıştırıp... İğrenç olay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Oltu ihbar

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

Kayıp prenses ile ilgili bomba iddia! Diplomatik kriz çıkabilir!

Kayıp prenses ile ilgili bomba iddia! Diplomatik kriz çıkabilir!

Esenyurt'ta şoke eden olay! Böbreğini alırken yakaladılar

Esenyurt'ta şoke eden olay! Böbreğini alırken yakaladılar

Oğuz Haksever'den bir canlı yayın kazası daha!

Oğuz Haksever'den bir canlı yayın kazası daha!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Paketi açması 1 dakika sürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Paketi açması 1 dakika sürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Göle dönen yolun ortasında yaptığı şaşkına çevirdi! O anlar cep telefonuyla görüntülendi

Göle dönen yolun ortasında yaptığı şaşkına çevirdi! O anlar cep telefonuyla görüntülendi

Dağda bulduğu yılanla bunları yaptı! 'Dedem tarafından okunmuşuz...'

Dağda bulduğu yılanla bunları yaptı! 'Dedem tarafından okunmuşuz...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girmek isterken yakalandı!

İki arkadaşın şaşırtan planı! 'Böyle olacağını düşünememiştim'

11 yaşındaki kızı tuvalette sıkıştırıp... İğrenç olay!

11 yaşındaki kızı tuvalette sıkıştırıp... İğrenç olay!

Rüyada hamur yoğurmak ne demek? Rüyada hamur yoğurmak ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada hamur yoğurmak ne demek?

Dünyanın gözü burada! Tam 40 yılda bir gerçekleşiyor!

Dünya bu ana kilitlendi!

Kayıp prenses ile ilgili bomba iddia! Eğer doğruysa diplomatik kriz çıkabilir!

Kayıp prenses ile ilgili bomba iddia! Diplomatik kriz çıkabilir!

Polisler bile şaşırdı! Dilencinin üzerinden bakın kaç para çıktı

Polisler bile şaşırdı! Dilencinin üzerinden bakın kaç para çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.