Kayıp kedisini tadilattan sonra duvara gizlenmiş halde bulan kadının paylaşımı dikkat çekti

Ev tadilatı oldukça meşakkatli ve zor bir süreçtir. Özellikle tadilat sırasında evin şantiyeyi anımsatan bir hale dönüşmesi mümkündür. Bir de tadilat işlemlerinde evinizde evcil bir hayvanınız varsa işler içinden çıkılmaz bir noktaya dönüşebilir. ‘Giavannaaaa’ isimli TikTok kullanıcısı, kedisinin evin içinde kaybolmasından sonra korku dolu anlar yaşadı. Ancak kavuşma anları sosyal medyada popüler oldu.

DUVARI KESTİLER

‘Giavannaaaa’ isimli TikTok kullanıcısı, kedisini evin içinde ararken banyodan miyavlama seslerinin geldiğini duydu. Banyoya gittiğinde ise ortada sevimli dostu görünmüyordu. Ancak sesin duvardan geldiğini fark etti. Fayanslar takılırken duvara gizlice saklamayı başaran kediyi kurtarmak için ev sahibi duvarın kesilmesini istedi. Video, şaşırtıcı bir şekilde 5.5 milyon görüntüleme ve 624.000 beğeni aldığı için viral hale geldi. Birçok kişi kara kedinin duvar nasıl sıkıştığını merak ettiğini söyledi.



